A pesar del G7, Alemania busca fortalecer lazos económicos con China

El canciller alemán, Olaf Scholz, se reunió este viernes con el presidente chino Xi Jinping en una controvertida visita donde dijo querer “desarrollar más” sus relaciones económicas a pesar de la creciente desconfianza entre Pekín y Occidente.

Poco después del aterrizaje de su avión, Scholz fue recibido por Xi en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, indicó una fuente del gobierno alemán y reportaron los medios estatales chinos. El alemán es el primer dirigente de la Unión Europea y del grupo G7 de naciones industrializadas en viajar a China y reunirse personalmente con Xi desde el inicio de la pandemia, que llevó a la segunda economía mundial a cerrar sus fronteras.

El canciller aseguró tras la reunión que quiere “desarrollar más” las relaciones económicas entre Alemania y China, aunque reconoció que ambos muestran “perspectivas distintas”. “También queremos hablar sobre cómo podemos desarrollar más nuestra cooperación económica en otras áreas: cambio climático, seguridad alimentaria, países endeudados”, dijo Scholz a Xi según una fuente del gobierno alemán.

De su parte, el dirigente chino dijo que esta visita “impulsará el entendimiento y la confianza mutua, profundizará la cooperación práctica en varios campos y creará planes sensatos para el desarrollo de las relaciones China-Alemania”, según medios estatales.

Esta visita de un día, después de la reelección de Xi Jinping al frente del Partido Comunista y del país, se ve con ojo crítico no solo en Alemania, también en París, Bruselas y Washington, sobre todo, ya que no sólo se trata de China, sino también de Rusia, debido a que ambos países son las bases del BRICS, bloque asiático de comercio que desafía la hegemonía económica del bloque EE.UU. - Reino Unido, ya que no comercian vía marítima por los “peajes” de alta mar de Occidente y con tan sólo 5 miembros (Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil), representan a más de la mitad de la población mundial.