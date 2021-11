15N: opositores cubanos denuncian un despliegue policial “masivo” que ha impedido las manifestaciones

La oposición, activistas y organizaciones internacionales han denunciado un despliegue policial “masivo”, “detenciones” y casas “sitiadas” que han impedido que se desarrollen las movilizaciones previstas para el 15N en Cuba. La plataforma opositora Archipiélago ha informado, en su perfil de Facebook, de arrestos y presiones contra quienes tenían previsto participar en la Marcha Cívica por el Cambio y ha aseverado que este “hostigamiento” es parte de las acciones de “acoso policial e intimidación” que “las fuerzas represivas están ejerciendo sobre quienes declararon su decisión de participar en la marcha del 15 de noviembre”.

Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores.



El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva.



Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos.



La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta. #15NCuba — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 15, 2021

El grupo también ha dado por desaparecidos a su moderador, Adrián Nápoles Capote, después de que su familia no haya logrado ponerse en contacto con él, y a su moderadora Daniela Roja, quien no ha dado señales “de vida” desde hace “72 horas”. Archipiélago ha denunciado también supuestas presiones a las puertas de los domicilios de algunos opositores para que no puedan acudir a las movilizaciones convocadas. Un día antes fue el dramaturgo Yunior García, líder de Archipiélago, quien ya tuvo que suspender una caminata en solitario por las calles de La Habana tras denunciar haber sufrido un “bloqueo cruel, ilegal e inhumano” por parte de agentes del Estado y partidarios del Gobierno.

La opositora Martha Beatriz Roque ha alertado, a través de sus redes sociales, también de los arrestos de la líder de la asociación de Las Damas de Blanco, Berta Soler, y su pareja, Ángel Moya, cuando salían para acudir a las marchas; mientras, el Movimiento San Isidro ha avisado de la detención del vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, Manuel Cuesta.

Otros tantos opositores, periodistas independientes o activistas cubanos han sido también arrestados este lunes cuando han intentado salir de sus domicilios en distintos municipios del país, si bien en La Habana es donde se han desplegado más agentes, recoge el medio Radio Televisión Martí. El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha señalado también la detención de la restauradora de arte Carolina Barrero cuando salía de su vivienda y ha recordado que este año su casa “ha estado sitiada por las fuerzas de seguridad de forma prácticamente constante”.