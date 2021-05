Ya podés leer la nueva edición de la Revista Clubhouse

¿Estás preparado? Ya podés leer la nueva edición de la revista digital interactiva de Mendoza. En este nuevo número te contamos lo mejor en decoración, diseño, moda y mucho más. ¡No te la pierdas!

Te invitamos a conocer cómo es que la arquitectura se fusiona el cuerpo y la mente. Espacios de meditación ideales para encontrarse con el ser interior. Vas a conocer edificios preparados para recibir a aquellos con deseos de relajarse y lograr el silencio.

Revista ClubHouse .

Además, en arquitectura, recorremos una vivienda pensada para compartir en familia. Tupungato. Una obra pensada para que tres hermanos y su familia vivan con gran comodidad en una zona geográfica privilegiada.

Seguimos ayudándote a decorar tu jardín con los mejores consejos. En esta edición te contamos cuáles son los mejores consejos para principiantes, no solo para lograr espacios increíbles, sino para no dudar a la hora de intervenir en tu propio jardín. ¡Hacé lo que siempre has querido!

En entrevista, conocemos a Susana Balbo, la primera enóloga del país. Una mujer mendocina decidida y pujante, capaz de hacer realidad muchos de sus sueños. ¡Inspirate con su historia!

Moda, receta, estilo, diseño y mucho más. Disfrutá la nueva edición de la revista digital interactiva de Mendoza.

¿Querés leer la edición interactiva digital de la Revista ClubHouse? Hacé clic aquí.