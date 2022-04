Vivir el diseño local

Home Box llegó a Palmares para convertirse en un espacio de referencia de objetos de decoración e interiorismo.

Compuesto por locales independientes entre sí, con propuestas, una más innovadora que la otra, para resolver totalmente los espacios de tu casa.

Diseño

Tiendas de iluminación, equipamiento, terminaciones y hasta locales que se dedican exclusivamente al orden del hogar; son algunas de las opciones que se pueden recorrer y comprar en Home Box.

Diseño

La diagramación de los espacios se desarrolló en torno al formato arquitectónico circular de la estructura, dando una vista total y simultánea del lugar.

Un multiespacio que sorprende al visitante, pues genera una experiencia de compra totalmente diferente a lo conocido en la provincia.

Diseño

El acceso es por una escalera caracol, con pisos en damero que marcan la circulación entre los diversos locales.

Cada uno de los espacios tiene su impronta. Distintas propuestas en materiales, colores y texturas.

Está compuesto por locales independientes entre sí. Cada uno con propuestas innovadoras, para resolver totalmente los espacios de tu casa.

Diseño.

La propuesta de un café como punto de trabajo o espacio de reuniones entre profesionales y clientes, para que puedan planificar proyectos. Todo converge para convertirse en la propuesta ideal para armar tu casa.

Está conformado por un total de 23 marcas reconocidas en su rubro, dedicadas a ofrecer las tendencias para el diseño y decoración.

Diseño

Un multiespacio que sorprende al visitante, pues genera una experiencia de compra totalmente diferente a lo conocido en la provincia.

En esta propuesta integral podemos encontrar muebles de interior y exterior, artículos de iluminación, bazar, vajilla, cristalería, ropa de blanco, plantas y artículos para el jardín, objetos de diseño, cortinas y alfombras, tecnología para el hogar, pisos y revestimientos y materiales para final de obra.

Diseño

Home Box expresa una identidad en sí mismo a partir de su propuesta de interacción con el visitante.

Diseño

Recorriendo Home Box

Ubicado en el primer piso del sector nuevo y conformado por 23 marcas de decoración y diseño, se ha convertido en un paseo indiscutido de Palmares.

A cuatro meses de su inauguración, este multiespacio sorprende al visitante y genera una experiencia de compra diferente.

Diseño

Arredo, Domina Light, Botiquita, Cuyana Express, Casa Cardona, Dalonso, Homely Bazar, Casa Cheka by Gobelino, Hipercerámico, Las Huellas, Mioh, Casa Up, Grill And Co., Naranjo, FH, Poltrona, R Cristal, Gioko Deco, Samsung TV y Audio, Zinc, Bajo Rocas, Prana Home y Bröd Butik son los protagonistas que marcan tendencia en muebles de interior y exterior, artículos de iluminación, bazar, vajilla, cristalería, ropa de blanco, plantas y artículos para el jardín, objetos de diseño, cortinas y alfombras, tecnología para el hogar, pisos y revestimientos y materiales para final de obra.

Cuando vayas a Home Box, no dejes de visitar

CASA CHEKA: Decoración y muebles a medida. @casachekabygobelino

HIPERCERAMICO: Cerámicos para piso y pared, loza sanitaria, griferías, accesorios para baños y cocinas. www.hiperceramico.com

LA BOTIQUITA: Vivero Boutique. @la.botiquita

POLTRONA: Materiales, mobiliario y objetos de diseño. www.poltrona.com.ar

RCRISTAL: Fábrica de Cristalería en Argentina, Copas, Vasos, vajilla. www.rcristal.com

¿Querés leer la edición interactiva digital de la Revista ClubHouse? Hacé clic aquí .