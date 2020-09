Contactá con el profesional aquí.

¿Alguna vez te detuviste a mirar un jardín cuando en él había una planta de color violeta o morado? Yo sí. Y lo he hecho muchas veces. No sé si será por lo poco común de este tono o por lo que me inspira ese color. Cierro los ojos y al pensar en cómo se obtiene ese tono se me viene a la cabeza una imagen muy trillada: dos baldes de pintura cuyo contenido es arrojado al aire coincidiendo en un punto de impacto central. Uno rojo y el otro azul.

Tal vez este dato no te resulte relevante, pero, creeme, sí lo es. Conocer cómo se obtiene un color te ayudará en las combinaciones que podés utilizar en tu jardín para que luzca bien.

¿Por qué un jardín con la sabiduría y la magia pintada?

El morado (o violeta) es asociado a la sabiduría, la creatividad, la magia; pero también al lujo y al poder. Este maravilloso color equilibra la intensidad y energía del rojo con la estabilidad y calma del azul.

Los colores transmiten su energía

También podemos tener en cuenta que la intensidad tiene distintos tipos de energía. Los tonos claros nos resultan femeninos. Los intensos y vibrantes evocan el lujo y la realeza, mientras que los oscuros nos pueden generar sensaciones de tristeza. Hay muchos estudios sobre cómo influyen los colores sobre el estado de ánimo de las personas, así que no me detendré más en ello.

Antes de contarte sobre algunas plantas que tienen esta tonalidad, que varía si predomina el rojo o el azul en su constitución, quiero retomar lo que te conté antes sobre la importancia de conocer esta información.

En un círculo cromático verás cómo se obtienen los colores secundarios, terciarios y más. Cuando querés combinar los colores en tu jardín y elegís el violeta, verás que a su lado encontrarás el rojo y el azul. Entonces, podrás utilizarlos y quedarán en armonía.

Ahora si buscás un impacto visual mirá del otro lado del círculo, el que está a 180º. En el ejemplo verás al amarillo. Usalo y lograrás tu cometido.

Ahora sí, vamos a las plantas y, esta vez, me enfocaré solo en el color de sus hojas.

Trébol morado (Oxalistriangularis)

Es una planta que se cultiva normalmente en macetas en el interior de los hogares por no ser muy resistente al frío. Sin embargo, en el jardín y al abrigo de otras plantas prospera muy bien.

Batata ornamental (Ipomoea batatas ‘Sweet Caroline’)

Al igual que el trébol, este cultivar de camote se puede tener en maceta o en el jardín. Prefiere la media sombra y los suelos fértiles.

Purpurina o Tradescantia purpúrea (Tradescantia pallida)

Esta es, sin duda, la más común del listado que hoy te comparto. No presenta complicaciones en su cultivo y se multiplica fácilmente por esqueje. Prefiere la sombra parcial o el sol directo siempre que no se trate del correspondiente al mediodía de nuestro verano. Requiere riegos moderados pero tolera la falta de agua.

Albahaca morada (Ocimumsanctum L. o Ocimumbasilicumpurpurascens)

Para quienes somos amantes de las aromáticas, aquí tenemos una que cumple con el propósito del color, su perfume y su uso culinario. En este caso nos encontramos con una planta de estación, si bien se la puede adquirir y cultivar en macetas, lo normar es partir desde las semillas. Crece bien al sol y la sombra parcial.

Oreja de elefante morada (Colocasia esculenta Black Magic)

Es una maravillosa planta de hojas grandes que prefiere suelos muy húmedos y fértiles. En su lugar de origen puede alcanzar los 5 metros de altura, pero aquí, que la cultivaremos como planta de interior en maceta; puede llegar como máximo a 1,5 metros. Las hojas casi de color negro (de allí su nombre) son aterciopeladas al tacto y junto con su tamaño y color no pasan desapercibidas en ningún ambiente.

Existen más plantas con estos colores tan poco frecuentes en los jardines. Si te interesa que sumemos ejemplos o plantas con flores moradas o violetas, solo tenés que hacérnoslo saber y cumpliré tu deseo. ¡Seguimos compartiendo en la próxima edición!

¿Querés leer la edición interactiva digital de la Revista ClubHouse? Hacé clic aquí.

Conocé más sobre Revista ClubHouse.