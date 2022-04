Suelo de mármol en la cocina: ¿sí o no? Exploramos las ventajas y desventajas

Es un material delicado, por el hecho de que es una piedra relativamente blanda. Si además tenemos en cuenta el tipo de actividades que se suelen hacer en la cocina, en las que están implicados objetos cortantes y punzantes, no sería raro que alguna baldosa terminara rayada. Si a esto le añadimos el movimiento de muebles sobre el mismo, como las sillas de una mesa de cocina, o las pisadas de una mascota, la superficie puede deteriorarse con facilidad. Una vez que esto ocurriera, habría que recurrir a la ayuda de un profesional, ya que es un trabajo delicado que no lo puede abordar cualquier persona.

Además de rayarse, este no es el único desperfecto que puede sufrir el material, pues por su porosidad y su composición ligeramente alcalina también puede quedar manchado por algunas sustancia de por vida. Este riesgo se corre cuando una sustancia ácida interactúa con él, ya que se produce una reacción química que puede quedar grabada sobre la piedra para siempre en forma de mancha. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un espacio como la cocina, en la que las mezclas de alimentos son la tarea habitual, debemos valorar si queremos correr este riesgo, especialmente si se trata de una vivienda con niños pequeños, que tendrán menos cuidado para evitar que esto ocurra.

El mantenimiento de esta piedra es tedioso y no basta con una limpieza habitual. Para evitar manchas se debe sellar con un producto químico de sellado de la barrera de la superficie, de hecho no vale cualquiera, es recomendable utilizar el que marque el fabricante de la piedra. Este producto actúa creando una película invisible sobre la piedra que lo protege de agentes externos, colorantes y materiales ácidos. Este sellador no es de una sola aplicación, sino que para renovar su eficacia se debe aplicar cada seis meses o, por lo menos, cada año.