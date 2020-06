Secretos del cabello que te harán pedir turno con tu peluquera de manera urgente

¿Hace cuánto no cortás tu pelo? Quizás hace meses no visitás a tu peluquera y, ahora que sí podemos transitar, luego que Mendoza entrara a la fase de “distanciamiento social”; no podés dejar de pedir turno y preparar tu melena para los días fríos del año.

El cuidado del cabello es una de las preocupaciones de belleza más recurrente tanto de hombres como mujeres, entonces, ¿por qué dejarse estar? Te contamos cuáles son los secretos que tenés que conocer sobre el cuidado de tu melena para que no demores más y visites el salón de belleza.

Es importante mantener el cabello hidratado, pero ¿con qué?

Tu peluquera sabrá decirte bien, aquí solo te comentamos que un buen shampoo y acondicionador lo protegerá del cambio brusco de temperatura.

Evitá salir de casa con el cabello húmedo

El cambio brusco de temperatura lo vuelve más frágil y hasta puede ocasionar problemas en el cuero cabelludo o en la raíz del cabello.

En el salón de belleza te dirán qué podés haces para secarlo más rápido. Una buena idea es utilizar un secador en calor medio. Consultale a tu peluquera si disminuir las veces que lavás tu cabello semanalmente es una buena opción.

El agua caliente, el enemigo del pelo

La temperatura muy alta del agua tiende a remover la hidratación del cabello y lo hace lucir seco. Seguro tu peluquera te ha aconsejado que lo laves con agua tibia y colocar el acondicionador solo en las puntas. ¡Hacele caso!

Tratamientos semanales

Aquí te recomendamos que pases por el salón de belleza con regularidad, ya que el hidratar el cabello una vez a la semana aplicando un acondicionador profundo refuerza el pelo y lo deja sedoso.

¿Qué hacer si tenemos frió?

Utilizá gorros sueltos y suaves o bufandas que no ejerzan mucha presión en la cabeza ya que te protegen de los vientos fríos, evitando daños por la temperatura, a que este se enrede o que se le creen nudos.

El corte y cambio de look

Cortá las puntas regularmente. El mantener el cabello libre de orquetillas y de puntas secas es una clave primordial de mantener un cabello sano y bello. El no cortarlo hace que se quiebre con más facilidad y se caiga con más frecuencia.

¡Ya sabés! No demorés en pedir turno y recuperar la belleza de tu cabello.

