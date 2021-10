Pasta gratinada con queso ricotta, espinacas, limón y tomates cherry

¡Bendita pasta! ¿Qué sería de nuestros menús sin ella? No hay semana que no caiga un plato o dos. Procuramos no caer en la rutina de las mismas salsas y las mismas pastas, de modo que siempre buscamos e inventamos combinaciones nuevas.

Receta

Ingredientes

Para 4 personas

Pasta corta seca 300 g

Tomate pera 400 g

Limón 1

Sal

Pimienta negra molida

Aceite de oliva virgen extra

Espinaca fresca 150 g

Queso ricotta 250 g

Tomate cherry 8

Queso emmental 50 g

Paso a paso

Tiempo total 52 m

Elaboración 15 m

Cocción 37 m

Hervimos abundante agua con sal y un chorrito de aceite en una cacerola. Cocemos en ella la pasta durante poco más de la mitad del tiempo indicado por el fabricante en el paquete. Escurrimos y refrescamos en abundante agua fría para cortar la cocción. Lavamos bien los tomates pera y los trituramos. Ponemos el tomate triturado en una sartén o cacerola de poco fondo junto con la ralladura del limón. Salpimentamos y, también, agregamos la misma cantidad de azúcar que de sal. Cocemos a fuego medio-alto durante unos 8-10 minutos o hasta que el tomate haya espesado y se hayan evaporado los jugos naturales del tomate. Ponemos las espinacas en un colador y las regamos con agua hirviendo. Dejamos escurrir al tiempo que se enfrían. Cuando hayan atemperado, las escurrimos bien entre los dedos para retirar todo el exceso de agua y las picamos ligeramente con un cuchillo afilado o pasando unas tijeras. Mezclamos las espinacas con el queso ricotta, una cucharada de zumo de limón y salpimentamos. Rellenamos la pasta solo los que nos alcance, y eligiendo aquellos que no estén rotos. Colocamos la pasta rellena sobre una fuente cuya base habremos cubierto con la mitad de la salsa de tomate. Salteamos el resto de la pasta en la otra mitad de la salsa de tomate. La colocamos sobre la pasta rellena, bien esparcida, formando una segunda capa de pasta. Lavamos y cortamos los tomates cherry por la mitad y los colocamos sobre la pasta. Rallamos el queso emmental y espolvoreamos sobre la pasta. Terminamos de cocer el gratinado de pasta en el horno, precalentado a 180ºC, arriba y abajo. Entre 15 y 20 minutos será suficiente, o hasta que el queso se haya fundido y la superficie haya adquirido un bonito color dorado y la pasta haya alcanzado el punto de cocción correcto.