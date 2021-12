Ocio y Cultura, novedades mendocinas

Mendoza es una provincia muy activa en materia cultural. No solo por el gran movimiento de artistas que viven en la tierra del sol y del vino; sino, además, por las salas con las que cuenta. Vamos a hacer un recorrido por algunas propuestas, agendá la que más te guste.

La historia de Chacras de Coria

Un libro detalla la historia de Chacras de Coria. Se trata de una Guía de bienes patrimoniales llamado: Chacras de Coria, un paisaje con identidad. Este valioso documento está dirigido por Matías Esteves, Verónica Cremaschi y Paula Martedí. En él puede apreciarse una compilación de los bienes tangibles intangibles que forman parte de la cultura de la localidad. Cuenta con la participación de 15 autores y el aporte de vecinos.

Cultura

Descargá el libro completo haciendo clic aquí.

Apuntes mendocinos

Una propuesta provincial que pretende dar a conocer los textos, las notas, pero también hacer visible a la persona, al escrito, al poeta detrás de esos apuntes. En esta ocasión te presentamos el capítulo 16, llamado Cumplir tu sueño, por Leonardo Dolengiewich.

Podés ver el video haciendo clic aquí.

“Ha llegado el día. En cuarenta y ocho minutos por fin nos vamos a ver. En cuarenta y ocho minutos por fin voy a quedar para siempre en tu corazón. En cuarenta y ocho minutos por fin vas a saber cuánto significás para mí. Hoy falté al colegio para preparar hasta el último detalle. Me desperté a las siete de la mañana, me bañé, me vestí con la camisa, el jean, los zapatos y hasta las medias y el calzoncillo que usé en aquel cumpleaños en el que bailamos un tema y en el que me dijiste ¿qué te pasó que hoy te vestiste bien? Me perfumé con CK One, que sé que te derrite, y salí a comprarte un ramo de rosas teñidas de celeste. Después volví, escribí la carta que voy a darte en unos instantes y salí. Pasé por la farmacia y enfilé para el punto de encuentro que acordaste conmigo sin saberlo. Sos siempre la primera en salir de la escuela. Es parte de la construcción que has ido haciendo de tu carisma. Falta un minuto para que suene el timbre, siempre tan exacto, y un minuto y veinte segundos para que salgás. Cuarentaicinco segundos, treinta, quince. Saco la jeringa. Con pericia casi profesional me incrusto la aguja en la vena del brazo y me meto veinte milímetros cúbicos de aire. Ahí venís. Ya escucho tu voz. En el diario íntimo que robé la semana pasada de tu mochila, escribiste que tu sueño es encontrarte un día a la salida del colegio con un chico que lleve una carta de amor para vos en una mano y un ramo de rosas celestes en la otra y que, delante de todo el mundo, caiga muerto de amor a tus pies”.

Espacios contemporáneos

El Centro Cultural Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli funciona en el edificio del Ex Banco de Mendoza, declarado bien patrimonial, según decreto 2939/87, que fue destinado a fines culturales en 1997 y al funcionamiento del ECA, a partir de 1999. El espacio cultural está ideado para preservar y exhibir diferentes muestras de artes visuales de la cultura regional, nacional e internacional. Así como foros, presentaciones, cursos y talleres.

Cultura

Ofrece un tributo a referentes que revolucionaron la escena local y posicionaron a la provincia en el orden de la creación artística, el espacio ofrece un ámbito de lujo para las artes visuales. Además de las muestras de grandes maestros y artistas nóveles, se puede disfrutar del impactante edificio, con un mural pintado por la artista Florencia Scafati, una cúpula con vitrales restaurados recientemente y un recorrido virtual por la historia y trayectoria de los artistas que homenajea el ECA.

Muestras que expanden

La sala de arte del Parque Central abrió sus puertas a la exposición fotográfica “Términos & Condiciones”, de los fotógrafos Matías Funes (U.F.O) y Gabriel Marcheta (Coaxil). La exhibición, en la que también participa la curadora e historiadora del arte Paula Pino podrá visitarse hasta el 2 de enero d e2022 en la Sala Anexo MMAMM, ubicada en el Parque Central; de martes a viernes de 10 a 19 hs. y sábados y domingos de 16 a 20 h., con entrada gratuita. Este proyecto artístico colectivo propone una mirada profunda sobre el desnudo y las estéticas normativas de los cuerpos.

Cultura

Se trata de una propuesta creativa interdisciplinaria que viene gestándose desde hace dos años, con un exhaustivo trabajo de investigación y creación colectiva. La obra de UFO sobre la figura humana, los cuerpos y el desnudo, se une a Proyecto Coaxil y sus pegatinas murales en blanco y negro y el trabajo curatorial de Paula Pino, para presentar un cuestionamiento actual sobre las estéticas normativas de los cuerpos y la liminalidad entre lo íntimo y lo público.

Cultura

A partir de una foto instalación sonora, se busca generar nuevos interrogantes para pensar el cuerpo en la circulación de imágenes de las redes sociales, una exposición que cuenta con ciertos términos y condiciones, por lo que usuarios y usuarias toman decisiones frente a éstas normas y al mismo tiempo se conforma un ecosistema digital que responde a estereotipos heteronormativos y sexualizados del cuerpo y el desnudo.

¿Querés leer la edición interactiva digital de la Revista ClubHouse? Hacé clic aquí .