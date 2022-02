Ocio y cultura mendocina

El arte mendocino con ojos de mujer

Gladys Ravalle, una de las figuras más históricas del arte mendocino, falleció durante el mes de enero, a los 79 años.

Fue Reina Nacional de la Vendimia por Guaymallén, y en la misma época, la nombraron embajadora cultural de Mendoza. En julio de 1961, Ravalle comenzó a transitar el sendero del teatro para transformarse luego, en una de las personas más queridas y conocidas a nivel nacional. Un personaje que ha dejado un legado sin igual entre tantos jóvenes amantes del mundo artístico.

Marcó la historia de la cultura mendocina, pero, además, dejo su huella en el teatro del país, de Latinoamérica y Europa. Representó más de 100 obras y dirigió otras, fue también directora de un grupo teatral llamado el Joven Teatro Göethe.

Cultura

Fue una mujer que defendió la bandera de la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres. ¡Gracias, Gladys! Seguirás con nosotros en cada escenario donde un actor brille con tu luz.

Fiesta de la Vendimia, edición 2022

La fiesta mayor de los mendocinos vuelve a su escenario natural. La última edición del gran festejo se realizó de manera especial, pues un audiovisual con micro historias propias de la labor viñatera; reemplazó el mítico espectáculo que año tras año impregna de magia a la provincia. Si bien el motivo es conocido por todos, en la edición 2022, la Fiesta Nacional de la Vendimia, vuelve al Teatro Griego Frank Romero Day.

“Milagro de vino nuevo” es el nombre de la puesta en escena que tendrá como directora a la reconocida y respetada coreógrafa Vilma Rúpolo y Federico Ortega a partir de un guion de Arístides Vargas. La próxima Fiesta Nacional de la Vendimia se llevará a cabo, de manera presencial, en el Frank Romero Day, el 5, 6 y 7 de marzo.

Síntesis argumental

El texto de Milagro del vino nuevo es una poesía que fluye emulando el agua y las otras fuerzas de la naturaleza. No es explicativo, se expresa en múltiples voces como lo diverso y plural de la existencia.

Se disgrega, penetra la tierra, sube por las raíces, se manifiesta en flor, en color, en animales y en hombres y mujeres. Es la voz de la vida y su devenir.

Estas voces, la madre tierra, el agua, los vientos, las cosas de este mundo, se afirman en las mismas leyes. Somos las partes, pero somos una unidad. Nos hermana el hálito vital, la inspiración y la expiración, el aliento. El ser árbol, manos, sueños. Somos viñas, sol de otoños y cosechas.

La energía vital que también tiene a la muerte en su transmutación, prevalece. De ahí el milagro ¡cada día es un milagro!

Cultura

Y la vida-milagro- es arte, memoria, trabajo y fiesta. Es la tierra que gira, la luz que canta y todo lo que danza. Es el vino de la esperanza, la alegría y la fiesta.

Nuestros héroes, el que con sus manos cultiva la tierra, la que sostiene los hijos, los que liberaron patrias, los y las que conquistan derechos, aprendieron de los ríos, de sus cauces indómitos y su persistencia. De la gota que funda la furia del agua. En ellos se miraron San Martín, Bolívar, Juana, Manuela… Y vos, el luchador de hoy. Es correntada que no se fatiga.

Soy, somos, el júbilo y la adversidad. Soy, somos, todo lo que nos constituye.

Creemos que, en esta primera Vendimia del reencuentro, recibimos las miradas y las emociones como seres con conciencia de la finitud y buscando mitigar las ausencias con la afirmación de la vida. Parte que vuelve a reunirse, a congregarse, a sumar nuevamente después de tanto espacio, tanto silencio y tanta distancia.

Este vino, esta gente y este brindis es lo que Mendoza puede ofrecer al mundo.

MendoRock 2022

El festival de rock que ha sabido ganarse el corazón de varios mendocinos y mendocinas, se realizará entre el 18 y el 20 de marzo, en el Teatro Gabriela Mistral.

El evento reunirá en un solo escenario diferentes bandas de la provincia. Desde las 20, en cada una de las jornadas, siete bandas mendocinas se darán cita por noche en el lugar. Cabe destacar que las puertas del Teatro se abrirán a las 18.30.

Cultura

Bandas seleccionadas son: Alvear Oeste, Andarríos, Batos, Clau Terra, Consuelo And The Cats, El Callejón, El Gordo Cañón y La Poxiband, La Lucía, Marian Jungla, Perro Cochino (Valle De Uco), Quassi, Sofía Di Marco (Sur), Televisores (Este)

Ante la situación sanitaria que atraviesa Mendoza, en esta edición se ha incorporado un orden de mérito de artistas en calidad de alternativa. Ellos son: 1) Preso Común, 2) In Nuce, 3) Tinto Dixie Jam Band, 4) El Barrio de las Flores (Sur), 5) Los Hijos del Tiempo (Sur), 6) Garabito y la Varita, 7) Carla Petrus, 8) Algún Grito, 9) Dos Jarillas in New York, 10) Selva Blanca.

¿Querés leer la edición interactiva digital de la Revista ClubHouse? Hacé clic aquí.