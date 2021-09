Ocho prendas para sobrevivir al entretiempo

Una época del año que nos trae grandes dolores de cabeza a la hora de vestirnos por el cambio de temperaturas a lo largo del día. Pero a partir de ahora, ¡se acabó ir disfrazada!

Te presentamos 8 prendas imprescindibles para sobrevivir al temido entretiempo. Son prendas básicas y muy sencillas, que podés combinar con cualquier otra prenda y que favorecen a todo el mundo.

Y por supuesto, que podés ajustar perfectamente a vuestro estilo. Todas ellas son un must have que no pueden faltar en tu guardarropa durante todo el año, y tener una buena selección de prendas te hará más fácil el día a día.

Moda

Un tip: optá por el look por capas, te permitirá ajustarte a las locas temperaturas del día. O lo que es lo mismo: las superposiciones, una tendencia que sigue arrasando en el Street Style.

Trench o gabardina

En una época en la que reina la simplicidad y la comodidad el trench es la prenda básica por excelencia de cualquier armario. En colores neutros como el beis o el azul marino te salvarán de cualquier crisis fashionista.

Americana o blazer

En diferentes tejidos y estampados, opta por las más finas para el entretiempo. Se acabó asociarla a looks formales y aburridos, reinvéntala combinandola con jeans y camisetas.

Camisa

Un must have que nunca puede faltar en cualquier guardarropa. Optá por las más clásicas, blancas o azules, y nunca más vas a decir: ¡no tengo nada que ponerme! Combinalas con prendas más informales para tu día a día y creá looks ¡de lo mas cool!

Pañuelo

Tanto en el cuello como a modo de accesorio para el pelo es una tendencia. El pañuelo va ganando terreno, y los más llamativos son perfectos para darle el toque final a cualquier outfit.

Vestido

Optá por los más vaporosos, largos y cortos, con colores vivos y con estampados veraniegos. Por la tarde combinalo con una cazadora denim, imprescindible para esa época del año con temperaturas algo locas.

Camiseta

De manga larga o manga corta, en blanca, una apuesta segura. Dejá que las camisetas hablen por vos esta temporada con diseños cargados de mensajes y ¡la última tendencia: la logomania!, plasmá en tus camisetas los logos de tus firmas preferidas Para looks más formales combínala con un blazer o una cazadora denim para crear outfits de lo más casual.

Moda

Jeans

En todas sus versiones: rectos, pitillo, acampanados, …, sin duda este es el año de los vaqueros, ya sea para un evento formal con un blazer como un acontecimiento más informal con una camiseta y un trench.

Cazadora denim

Es perfecta para el entretiempo y en tamaño oversize es sin duda una apuesta segura. Combinala con camisas más formales o vestidos florales o de animal print. Tip fashion: colocala sobre los hombros, irás realmente estilosa.

Conocé más sobre Revista ClubHouse.