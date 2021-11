¿No sabés cómo ordenar tu garaje? Estas ideas lo transformarán a tu gusto

¿No sabés bien cómo sacar el máximo provecho a tu garaje? Te enseñamos cómo hacerlo de forma muy sencilla y práctica, así podés aprovechar al máximo este espacio del hogar.

No solemos prestarle demasiada atención, pero no podemos olvidar que es una parte importante de la casa: en él guardamos todo aquello que no utilizamos con frecuencia y, a veces, acumulamos elementos innecesarios. Por eso, debemos verlo no solo como algo funcional, sino también como un lugar que puede ser decorado.

Para poder organizar este sector, en primer lugar tenés que pensar en el tamaño del vehículo que vas a guardar ahí, sin duda, es lo que ocupa más espacio.

Ordenar garaje

Luego pensá en la funcionalidad, para adecuar la decoración a ella. Con buen gusto vas a lograr combinar ambas a la perfección. En general, los garajes son lugares poco iluminados en los que suelen predominar los colores oscuros. Es posible cambiar esto pintando las paredes con tonos un poco claros.

Ordenar garaje

También es importante una buena iluminación, ya que normalmente no hay ventanas, por lo que son espacios lúgubres. Aunque dependerá del tamaño de cada garaje, nunca está de más dar importancia a los espacios de almacenamiento.

Si hay espacio suficiente, podés forrar una o más paredes con estanterías. Así vas a conseguir almacenar elementos de manera ordenada.

Ordenar garaje

Si te gusta el bricolaje o la mecánica, también podés destinar parte del garaje a ello. Es más es posible crear un mini taller sin ocupar mucho lugar. Una mesa plegable permite ampliar el sector y luce muy bien.

La propuesta es colocar paneles verticales en las paredes, ahí colgar todas las herramientas u otros objetos, como los utensilios para el cuidado del jardín.

Ordenar garaje

Utilizá un panel de exhibición para colgar y organizar los accesorios más pequeños.

Agregá la cantidad de ganchos y canastas que necesités.

Ordenar garaje

Creá un espacio extra y guardá las bicicletas de forma vertical.

Los garajes pueden ser lugares deprimentes, agregá algo de color y pintá la puerta de acceso a tu casa.

Ordenar garaje

Guardá tornillos y clavos en un recipiente de plástico.

Utilizá pedazos de tubos de PVC para colgar tus herramientas de jardinería.