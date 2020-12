Las 10 cosas que nunca tenés que hacer en tu cocina, según los profesionales

Los errores que se cometen en la cocina son más comunes de lo que parecen y es que uno de los pasatiempos más comunes recientemente es cocinar. Ya que a muchos los ayuda a relajarse y funciona como una manera para pasar tiempo en familia, pero aunque no sea muy evidente, el tiempo pasado en este lugar puede llegar a ser peligroso y el centro de varios accidentes.

En algunas otras ocasiones los errores pueden ser un poco menos peligrosos pero ponen en riesgo la receta original y es que no hay nada peor que probar una nueva receta y que esta no salga bien. Por eso enlistamos las 10 cosas que nunca tenés que hacer en tu cocina, para que reduzcas los riesgos y disfrutes del espacio como debe de ser.

No terminar de leer la receta

Si recién empezás en la cocina es probable que tus mejores amigas sean las recetas que se encuentran en internet, los recetarios impresos o las valiosas recetas familiares. Y es que estas recetas son bastante sencillas de seguir en su mayoría, pero un grave error que todos hemos cometido en algún momento es comenzar a cocinar sin terminar de leer la receta completa, esto puede comprometer el resultado final, ya que tal vez no se tenían los ingredientes completos o alguno necesitaba preparación previa.

Guardar productos de limpieza en la cocina

Es común encontrarse con los productos de limpieza almacenados en la cocina y eso es un gran problema. Aparte de quitar espacio de almacenamiento, que se le podría dar a los moldes de hornear para dejar de guardarlos dentro del horno, pueden contener químicos tóxicos y podrían llegar a ser inflamables.

Utilizar utensilios de cocina metálicos

Los utensilios de cocina son una parte importante a la hora de cocinar, y por esta razón existen varias opciones en cuanto a las formas y los materiales. Nuestra recomendación es que evités los utensilios metálicos ya que pueden rayar tus sartenes, maltratar el teflón y se sobre calientan si es que los dejas dentro del sartén o la olla a la hora de cocinar. Podés optar por utensilios de silicón, madera o plástico en su lugar.

Cocinar con sartenes y ollas viejos

Todos tenemos un sartén favorito que usamos sin parar, pero hay que tener en cuenta que los sartenes y las ollas se desgastan y si no se revisan constantemente pueden llegar a ser dañinos para la salud, ya que se pueden levantar pequeños pedazos de teflón o recubrimiento que si se mezclan con la comida podrían ser ingeridos accidentalmente.

Descuidar las tablas de cortar

Otro utensilio que seguramente se utiliza cada vez que se cocina, son las tablas de cortar. Y muchas veces estas no se encuentran en el mejor estado, ya sea porque no se separan dependiendo de los alimentos y esto lleva a sabores mezclados, porque no se secan bien y se pueden generar hongos o simplemente porque son muy viejas y se encuentran muy desgastadas.

Levantar la tapa a la hora de cocinar

Muchas veces las recetas necesitan que se destapen las ollas o sartenes mientras hierven los alimentos y esto no está mal. El problema es que muchas veces la tapa se abre en dirección a uno mismo y esto puede ocasionar que el vapor salga directamente a la cara de la persona que está cocinando. Te recomendamos que al destapar los alimentos lo hagas en sentido contrario, esto permitirá que el vapor salga sin ser un riesgo para nadie.

Utilizar trapos húmedos

Los trapos de cocina parecen tener miles de usos aparte del uso principal que es secar los trastes. Se usan para limpiar, evitar el contacto con superficies calientes y en algunas ocasiones hasta para sacar moldes calientes del horno. Esto, aunque no es recomendable, tiene un riesgo muy bajo, pero hay que tener cuidado al agarrarlos y fijarse en que el trapo esté seco, ya que si se agarra un trapo húmedo para agarrar alguna superficie caliente o retirar algo del horno, se pueden sufrir graves quemaduras. Mejor optá por un guante de horno de tela o silicón para que puedas cocinar sin miedo.

Descongelar carnes al exterior

Es probable que la carne o pescado se congelen para que duren más y esto está bien, pero recordá sacarlas a descongelar una noche antes dejándolas en la heladera. Si es que se te olvida y necesitás descongelar rápidamente algo, lo podés hacer en agua caliente o en el microondas, pero nunca hay que dejarlo descongelando en el exterior. Esto expone las carnes crudas y puede provocar que se descompongan.

Cocinar con especias vencidas

Los pequeños frascos con especias son la decoración perfecta para cualquier cocina, ya que se ven coloridos y son prácticos. Pero muchas veces estas especias llevan años sin usarse ya que no son tan comunes, y a la hora de necesitarlas en una receta se buscan y se utilizan. Esto es un error ya que probablemente estén vencidas, y aunque consumir especias un poco vencidas podría no significar un gran riesgo, la realidad es que por algo traen una fecha de caducidad que se debe respetar. Te recomendamos que revisés tu especiero para asegurarte que todas se encuentren frescas y listas para cocinar.

Freír sin cuidados especiales

Los alimentos fritos son un poco complicados para lograrse, ya que se necesita una cierta temperatura en el aceite y las salpicaduras nos han quemado a todos en más de una ocasión. Un grave error que se comete comúnmente es dejar caer las cosas al aceite desde una gran altura para evitar salpicaduras, pero la realidad es que al dejarlas caer de tan alto, el aceite salpica mucho más. La mejor opción es utilizar unas pinzas o un cucharón que te permita colocar la comida en el sartén con aceite sin ponerte en riesgo.

Ahora que sabes todo lo que no tenés que hacer en tu cocina, simplemente dedícate a cocinar de manera más segura y a disfrutar el tiempo en la cocina.

