Sí, sabemos que estos días no han sido sencillos. Desde la aparición de la pandemia por Covid-19 todo ha sido un remolino de cambios profundos. Por eso, queremos ayudarte a estar bien en casa y que de noche, puedas conciliar el sueño.

El cuerpo está cansado, pero la mente aún no, o eso aparenta, y lo único que se escucha en la habitación es el segundero del reloj, si es análogo. Son las 2, las 3 de la madrugada y nada pasa, no sirve el conteo de las ovejas, leer, ver televisión, escuchar música para dormir o el intento de dejar la mente en blanco. Finalmente a las 3:30 a.m. o 4:00 a.m. se cierran los ojos para volver a abrirse en 2 o 3 horas. El insomnio ya hizo pesado el día o no, dependiendo el caso.

Este trastorno se puede presentar por algunas razones como el estrés en el trabajo, las presiones en la familia o las situaciones traumáticas. Dura días o semanas, dependiendo de la persona. Si es un caso de días hay una solución desde el Feng shui que podés intentar:

Lo primero que hay que hacer es bajar la revolución de los pensamientos y para esto se puede usar frecuencias o sonidos en ondas Deltha que inducen a la relajación, estas se pueden conseguir por internet.

El segundo apoyo importante es el cristal de amatista. Puede tenerse en la mesa de noche o una versión pequeña bajo la almohada.

La respiración es la tercera solución inicial. Existen muchas técnicas de respiración que también calman la mente, estas son muy recomendables a la hora de trabajar este trastorno del sueño.

Si comienza a ser un problema seguido podés optar por cambiar o transformar tu habitación. ¿Cuáles son?

- Los colores son muy importantes: es recomendable tener colores claros y evitar un exceso de colores vivos, opacos o de contraste, tales como los tonos rojos, amarillos, negros o cafés.

- Tener exceso de equipos eléctricos: es importantísimo evitar tener en la habitación televisor, computador, celular e iPad.

- Dormir con las luces prendidas o con elementos que irradien la luz.

- El sonido fuerte puede alterar el sueño, mejor evitarlo.

- La cama no debe estar frente a la puerta de entrada de la habitación y los pies no deben estar alineados con la misma.

- Una habitación principal con muchos ángulos filosos en las paredes tampoco es recomendable, ya sean esquineros o cualquier otro filo que apunte en dirección a la cama. Para esto es bueno ubicar unos esquineros achatados o redondos.

- Evitar tener una cama debajo una viga, se podría pensar en ubicar un dry Wall para emparejarlo o también ubicar la cama entre las dos vigas.

- Tener una puerta frente a la habitación.

- Ser la habitación al final del corredor.

