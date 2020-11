El azul en el jardín: Cuando el 10% se hace notar

Por Prof. Claudio Doratto. Contactalo aquí.

Si bien, el azul, es un porcentaje bajo para toda una gama de colores, es innegable que cuando está dando su toque de color en el jardín, es apreciado por todos. Como ocurre también con el violeta.

El otro día miraba cómo brotaban las hortensias en la casa de una clienta muy querida por mí, y los recuerdos me trasladaron al patio de la casa de mi abuela, en Luján de Cuyo, donde había un cerco de jazmín azul conocido también como celestina.

Así como un aroma, una imagen o una canción disparan nuestros recuerdos, hay un mensaje silencioso en las flores y sus colores. ¿No te parece curioso? No sé si es por tradición o por cómo nuestro subconsciente interpreta las cosas, pero regalar una u otra flor envía un mensaje casi etéreo o subliminal. Está ahí pero no sabés el cómo o por qué.

Significados de las flores azules

Lo curioso de este color es que puede portar con diferentes y variados significados, pero parten de una sensación de paz.

· De forma generala una flor azul significa lealtad y amistad.

· Pueden también expresar confianza y comodidad.

· Transmiten paz y relajación.

· Invitan a la reflexión.

· Representan dentro de una relación de pareja el espacio y la duración en armonía.

· Son flores que pueden emplearse para pedir disculpas.

· En momentos de tristeza ayudan a levantar el ánimo

Hay más interpretaciones, pero dependerán de quién las regala y quién las recibe como el tipo de relación entre ambas.

En fin, independientemente de ello, hoy veremos algunas plantas para llevar este tan poco frecuente color en la naturaleza a un rincón -o más- de tu jardín.

Comencemos con las que te nombré en un inicio.

Hortensia (Hydrangeamacrophylla)

Nunca pasará desapercibida en tu jardín una planta con hojas grandes y majestuosos ramilletes florales. Lo peculiar de esta planta es que la tonalidad de los pétalos estará dada por la acidez del suelo (pH entre 5,2 y 5,5), fuera de esos valores no tendremos el azul.

El mejor lugar para que se desarrolle de manera espectacular es a media sombra o sombra parcial evitando las horas de mayor insolación porque sus hojas se queman.

Jazmín azul o celestina (Plumbago auriculata)

Ideal para realizar cercos, cubrir pequeños muros y rejas. Es tolerante a la sequía pero si no la tiene que sufrir florece más.

Florece gran parte del año y es una planta que atrae a mariposas. Crece a pleno sol y a media sombra.

Agapanto, lirio africano, flor del amor (Agapanthusafricanus)

Esta es la especie más común en nuestra zona. Hay variedades de flores blancas y especies de porte pequeño. Prosperan bien con sombra parcial y es aconsejable evitar el sol intenso porque quema sus hojas.

Si se busca tener más variedad de tonalidades, otras especies pueden ser sensiblemente más oscuras llegando casi al negro. Por ejemplo: Agapanthusinapertus, A. praecox “blackmagic”.

Espuelas de caballero (Delphiniumelatum):

Una planta para armar borduras, florece de forma abundante en la primavera con largas varas. Puede cultivarse a pleno sol o con sombra parcial y resiste heladas suaves.

Se multiplica de manera muy fácil por semilla y encontramos variedades con flores rosadas, lilas o bicolores.

Atrae insectos a nuestro jardín como por ejemplo abejas y mariposas.

Lobelia (Lobelia erinus)

Esta pequeña planta de vistosas flores se comporta como anual y se comercializa como planta de estación para decorar canteros y macetas.

Además de las de color celeste encontramos con flores violetas, rosadas y blancas.

La lobelia florece desde la primavera hasta el otoño y se puede multiplicar por semilla o por esqueje en otoño.

El género Lobelia cuenta con casi 400 especies en donde encontramos la “flor del cardenal” (Lobelia cardinalis) con unas impresionantes flores de color rojo vibrante.

Hemos visto plantas arbustivas y otras herbáceas, pero hay un árbol que en esta época decora e ilumina calles y plazas como la de la Godoy Cruz. ¿Sabes de cuál hablo?

Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)

Este árbol nativo que perdió la batalla en 1942 para convertirse en la flor nacional frente al ceibo no deja de asombrar por la maravillosa floración en primavera y en algunos casos también a finales del verano.

Se lo considera de porte medio pues alcanza los 12 metros de altura. Por su origen subtropical no se adapta a climas fríos o de montaña, aunque se está trabajando en la búsqueda de variedades más tolerantes a las bajas temperaturas.

Ya tenés distintos tipos y tamaños de plantas para elegir con flores en las diferentes gamas del azul, ahora te toca incluirlas en tu jardín.

Más opciones para el jardín

Campanilla (Ipomoea purpurea): trepadora

Duranta, garbancillo o heliotropo (Duranta erecta): arbusto

Trompeta azul (Thunbergia grandiflora): trepadora

Petunia mexicana (Ruelliasp.): herbácea. Hay distintas especies y tonalidades de flor dentro de los azules y violetas.

Otras plantas que puedes elegir: lino, no me olvides, aquilegias, aster, verónicas, Ceanothus, etc. Si estás aún con ganas de conocer más, ponte en contacto conmigo y veremos más opciones.

¿Querés leer la edición interactiva digital de la Revista ClubHouse? Hacé clic aquí.