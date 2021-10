Consejos para el secado rápido del pelo

Secar el pelo es una de las actividades que más tiempo toma a la hora de arreglarnos, y más si tenés el pelo largo.

Si el cabello no está totalmente seco no podemos avanzar con nuestro hairstyle. Aunque no muchos lo van a entender, esta es una buena justificación. Sin embargo, existen algunos trucos que nos facilitarán la vida a la hora de secarnos el cabello más rápido y sin dañarlo.

Utilizá acondicionador

Quizá te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el acondicionador con secar el pelo? Pues en realidad sí influye. Esto debido a que el acondicionador repele el agua y evitará que tu pelo absorba más agua de la que en verdad necesita.

1. Usá una toalla de microfibras

Ese horrible hábito que tenemos de frotar el cabello mojado con la toalla para secarlo debés dejar de hacerlo. Lo único que conseguirás así es dañarlo. Mejor buscá una toalla de microfibra y exprimilo delicadamente. Quitar el exceso de agua con toallas de papel es más eficaz, pues este material absorbe mejor.

2. Usá un turbante

Después de quitar el exceso de agua podés ponerte la toalla de microfibras como turbante para que absorba el agua que queda. Solo utilizá la toalla de esta manera si es de microfibras, de lo contrario lo dañará mucho.

3. Dejalo al final

La mejor manera de secar el pelo es de forma natural, aunque es cierto que a veces es imposible esperar a que se seque solo. Lo que sí podés hacer es dejar el pelo como el último paso de tu rutina. Maquillate, vestite, desayuná, paseá a tu perro y como último paso encargate de tu melena. De esta manera se secará lo más que se pueda al aire libre.

4. La secadora

Continuando con el punto tres. Ya que tu pelo no está empapado, pues lo dejaste al final, aplicá un protector de calor. Después comenzá a utilizar la secadora con aire templado y tus dedos para cepillarlo. Concentrate en la raíz, pues probablemente es la parte que está más húmeda aún.

Los productos que te recomendamos para el secado rápido de tu pelo, y darle forma serán aquellos que resulten ideales para peinar y secar tu pelo al instante y creados para cualquier tipo de cabello.