Cómo preparar fácilmente los mejores churros caseros

Freír los churros no es una tarea tan fácil como a priori pueda parecer, así que por favor hacerlo con cuidado porque una quemadura con aceite no es nada agradable. Si usás manga pastelera debés tener mucho cuidado de que no queden grumos o bolsas de aire dentro de la masa, pues al echar los churros en el aceite podrían provocar que el aceite te salpique. Con la churrera es más difícil que eso ocurra, pero así y todo es importante hacerlo con cuidado.

Ingredientes

Para 24 unidades

Agua 1 vaso

Harina 1 vaso

Sal una pizca

Aceite para freír

Azúcar

Receta churros caseros

Paso a paso

Dificultad: Fácil

Tiempo total 40 m

Elaboración 30 m

Cocción 10 m

En un cazo, ponemos el agua al fuego con la sal. Cuando hierva, retiramos del fuego y vertemos la harina de golpe. Removemos enérgicamente hasta que la masa se separe de las paredes. Ponemos la masa en una manga pastelera con boquilla estriada o en una churrera y formamos los churros sobre la encimera. Calentamos el aceite y freímos los churros. Los iremos poniendo sobre un plato cubierto con papel de cocina, para que absorba el exceso de aceite. Rebozamos en azúcar y servimos enseguida.