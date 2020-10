Colores en el jardín: Conocé cómo el amarillo atrae a los insectos como ningún otro

Por Prof. Claudio Doratto. Contactalo aquí.

Como sos de de las personas que caminan por la naturaleza disfrutándola con todos los sentidos, te pido que realices la siguiente experiencia: En tu paseo tomate un minuto, o más si lo deseas, detenete y mirá la vegetación natural haciendo hincapié en sus flores. ¿Notaste que muchas tienen color amarillo? La evolución conjunta entre muchas especies de insectos y la flora del lugar convergen en ese punto.

No te quiero decir que es el único color con esa capacidad de atracción, sino que es el más frecuente. Por ello, las trampas para insectos que se emplean en la agricultura tienen el mismo amarillo en gran parte de su estructura.

Hoy veremos ejemplos de plantas a incorporar para que este tono esté presente en tu jardín en las flores pero, también para que conozcas las hojas de algunas herbáceas, arbustivas e incluso árboles en los que también aparece.

Consejos prácticos antes de elegir las plantas

1. Lugar : Pensá en qué parte del jardín las vas a colocar, si es a pleno sol a media sombra, etc.

2. Función : Cubrir una pared o pérgola, como cubresuelo, o punto focal para que destaque de las que están alrededor; de relleno, para cerco verde, etc.

3. Tamaño : Es muy importante conocer el espacio destinado a ella, para que a futuro no tengas que realizar podas severas por resultar muy grande para el lugar o, quede escondida detrás de otras plantas de mayor porte.

4. Color y combinaciones : Si elegís plantas por el color en sus flores, recordá el círculo cromático de la nota anterior. En esta ocasión podrás optar con los colores cálidos (naranjas, rojos y más) y con aquel que se encuentra del otro lado del gráfico, “el violeta” para que la composición resultante se luzca.

5. Porque te gusta : Este punto lo he inventado, porque es una realidad: Cada vez que voy al vivero a comprar plantas para mis clientes, me enamoro de alguna y debo controlarme mucho para que no termine también en mi jardín. Si ocurre, entonces aplico los cuatro puntos anteriores.

¡Vamos con los ejemplos!

Herbáceas con flores amarillas

Caléndulas

Planta considerada de estación, de porte bajo y flores comestibles. Si bien las más difundidas son las de color naranja, también las hay amarillas.

Osteospermun

Con una flor que recuerda a la margarita, encontramos en el mercado una gran variedad de colores. Algunas se comportan como perennes y otras anuales. Hay con flores amarillas, también blancas, lilas, naranjas y más.

Tagetesy copetes

Son otras flores de estación que combinan el amarillo y el naranja.

Arbustos, enredaderas, trepadoras y más, también con flores amarillas

Knifofia (Kniphofiauvaria)

Varias especies de tritoma (nombre común) de flores amarillas. Por ejemplo la “limeligth”, “Sunningdaleyellow”, “FirstSunrise” o la Kniphpfiapauciflora.

Retama (Cytisusscoparius)

Es un arbusto que florece en primavera y puede emplearse en forma aislada, formando grupos o hileras. Muy resistente a plagas y enfermedades lo que le ha conferido la calidad de planta invasora en nuestras latitudes.

Jazmín amarillo (Jasminummesnyi)

Posee largas ramas colgantes que le confieren la cualidad de comportarse como trepadora. Si se planta en canteros elevados genera un efecto de cascada de color amarillo sobre el verde intenso del follaje durante su floración.

Bignonia amarillo roble amarillo (Tecomastans)

Es un bello arbolito o arbusto que puede alcanzar los 8 metros de altura.

Uña de gato (Macfadyena unguis-cati)

Es una planta trepadora que puede alcanzar los 12 metros de altura. Muy rústica y de poco requerimiento hídrico.

Si en tu caso, necesitas pintar de amarillo con el color en las hojas, te dejo ejemplos. Algunos de ellos con pinceladas en sus hojas: evónimo, eleagno variegado, formio, aralia, cintita, crotón, peperomia, hiedra, ficus variegado, vinca, libocedro y muchas más.

Ya vimos algunas opciones de un listado muy extenso, ahora pasemos a cómo quedan en el jardín siguiendo los detalles de combinaciones que compartí antes.

Copetes

Caléndula

Osteosperum

Retama

Jazmín amarillo

Tritoma o knifofia

Supongo te ha gustado asíque te dejo el desafío de usar algunas de las opciones en tu jardín. Y si vivís en un departamento, tomá una maceta para ser la destinataria de tu práctica de jardinería.

