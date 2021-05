Beatriz Barbera: “Perdimos dinero, ganamos en diálogo”

Por Victoria Navicelli. Contactala aquí. / Fotos: Luis Guiñazú Fader .

Amable desde el primer momento. Una mujer sencilla y, sobre todo, sensible. Empresaria y multifacética. Miembro de una familia de empresarios que ha sabido preparar exquisitos sabores y conquistar los mejores paladares. En la década de los 80 se aferró al deporte y viajó a Italia donde se profesionalizó. El concepto de solidaridad deportiva que supo defender por aquellos años, lo trasladó a todos los sectores donde fue llamada a participar. Ahora, abre un nuevo capítulo en su vida al transformarse en la primera mujer en presidir la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, hasta el 2023. Edmundo Day, ex titular de la entidad, la acompañará en la vicepresidencia. Una oportunidad para manifestar su fiel intención de trabajar en pos del sector hotelero y gastronómico de la provincia.

Si bien te desempeñaste como vicepresidenta de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, ahora sos la nueva presidenta. ¿Qué significa esto para vos?

Es un desafío muy importante. Me animo a aceptarlo porque la comisión de trabajo es un equipo con mucha experiencia. Además, recibo una institución muy ordenada, con mucho liderazgo en el sector.

Significa mantener vivo el soporte turístico en Mendoza. Por ello, es que trabajamos con el sector público y el sector privado de la provincia. En este sentido, el gobierno provincial ha hecho su aporte al tener una mirada amplia y abrir la provincia, para continuar trabajando en la medida que se pueda, cuidándonos mucho.

Una de las propuestas a destacar es la Ley Provincial de Sostenimiento Turístico, ¿en qué consiste?

El proyecto contempla postergar obligaciones impositivas, extender la gracia de un año para el pago de créditos otorgados en plena cuarentena durante 2020 a través del Fondo de Transformación, e incluso tarifas diferenciadas de electricidad, de gas y de agua. Junto a la Comisión de Turismo y Hacienda de la Legislatura, la senadora Gabriela Testa y la ministra Mariana Juri estamos trabajando en esta ley para acompañar al sector, sobre todo, en este contexto tan complejo.

¿Qué desafíos se avecinan?

El mayor desafío es generar movimiento turístico, aunque sea pequeño en relación a años anteriores, pero que permita a los mendocinos recorrer la provincia. Lo importante va a ser estar en la línea de partida y poder avanzar.

La Asociación de Empresarios, Hoteleros y Gastronómicos y Afines de Mendoza es una institución que desea, desde el sector privado, trabajar en forma conjunta con el sector público. Por eso es que se viene trabajando en un Consejo Vinculante en la promoción turística de Mendoza. Esto será un gran avance para decidir cómo operar unidos. Además, tenemos pensado hacer proyectos con la DGE y demás organismos para potenciar el sector y llevarlo a todos los espacios.

Ya tenés experiencia en gestión (estuviste en la Secretaría de Deporte de la provincia), ¿qué aprendizaje -de aquellos años- traes a este nuevo desafío?

Mucha gestión y trabajo conjunta con todas las áreas. En esta nueva oportunidad es importante mantener relación con todas las instituciones que se vinculan con el turismo, la gastronomía y el vino. Dentro de este mundo, además del vino; Mendoza tiene muchos productos identitarios que merecen darse a conocer. A esto se suma la gran calidad hotelera que tenemos. Hay que promocionar en toda la provincia, el país y el mundo todo lo que somos. Y esto se logra trabajando en equipo.

Sos la primera mujer en ocupar este puesto, ¿qué viene a tu mente?

La asociación tiene ochenta años y esta es la primera vez que una mujer ocupa este puesto, pero la mujer tiene una mira complementaria, por eso es que me animo a tomar este desafío. En el equipo de la comisión hay varones y mujeres, y esto permite liderar con consenso y tomar las decisiones estando acompañado. Siempre es importante tener al lado personas que apoyen, personas con las que se pueda consensuar y tener varias miradas. Es decir, me animo porque somos todo un equipo. No siento que haya una diferencia, sino que es un trabajo en conjunto. Sola no podría.

Contás con la experiencia familiar…

Mis padres llevan sesenta y siete años casados, he visto como se han complementado cada uno desde el lugar que más les gustaba. Se han acompañado toda la vida. Son mi mejor ejemplo. Por eso, pienso que lo más importante es conocerse a sí mismo, reconocer cuáles son las virtudes y encontrar el complemento. Esas son las cualidades más importantes a la hora de dirigir y, sobre todo, intentar generar consenso todo el tiempo.

Sobre este contexto tan difícil y extraño que nos tocó y aún nos toca vivir, ¿qué crees que perdimos? ¿Y qué creés que ganamos?

Nuestro sector ha perdido mucho dinero, por la imposibilidad de sostener movimiento turístico; pero hemos ganado en diálogo, en entendernos y en acompañarnos.

Mirarnos hacia adentro y entender que somos vulnerables. En el caso de la asociación esta vulnerabilidad (y saber que no podemos controlar todo) nos ha hecho unirnos y escucharnos más. Hemos ganado entender que juntos podemos más, que el sector público y el sector privado tienen que estar juntos. También, hemos reforzado lazos con el gobierno provincial, y eso es muy bueno. Además, revalorizar los productos locales y vincularnos con instituciones provinciales.

¿Hay alguien al que le quieras agradecer?

Sí, al Gobierno provincial por sostener una provincia abierta y por el trabajo que hace para que esto se logre, cuidando a los mendocinos, a los turistas y al sector turístico y gastronómico. También al equipo de AEHGA, porque quienes forman parte lo hacen de manera solidaria. Somos una organización sin fines de lucro.

Hablaste en algún momento de hacer un “comercio justo”

Sí. Es decir, que cada vez que compremos miremos que aquellos que ofrecen sus servicios sean empresas de Mendoza y que se ocupen en mantener los puestos de trabajo, sean solidarios, que pagan sus impuestos, que están con las normas de salubridad. Es la forma de mover la economía local.

Sabemos que la Fiesta Nacional de la Vendimia es un evento que potencia la economía provincial, aporta al sector gastronómico y al sector hotelero. ¿Creés que sea conveniente la propuesta de eliminar la elección de la reina?

Todo aquello que genera una promoción y que Mendoza sea conocida de manera internacional, es bueno porque se habla de Mendoza. Y valorar la belleza es algo bueno. La Fiesta de la Vendimia es parte de nuestra identidad: potenciar la naturaleza, el agua, el trabajo del hombre, la cosecha… Es la fiesta que aprecia el trabajo y la dignidad humana. Y todo esto es un producto, significa producir y agradecer al sol y al agua, que son el alimento de esto que crece. Es una unión. La fiesta es un culto a la vida. La imagen de la Reina de la Vendimia representa la belleza del proceso. No hablamos de la belleza mundana, sino de la belleza humana. De la capacidad de producir, de generar riqueza para otro, pero no riqueza de plata, sino de cuando uno es capaz de disfrutar la vida y de cada momento. ¿Por qué eliminar la elección?

En Mendoza se come y se bebe muy bien: ¿cuál es tu plato favorito y tu vino preferido?

El chivo malargüino hecho a la cacerola mechadito, con vino chardonnay. También, un plato de pastas con salsa de tomate fresco y aceite de Arauco.

Mendoza tiene paisajes y lugares hermosos: ¿cuál es el lugar que más te gusta?

Cacheuta, cruzar el túnel y ver aparecer el lago. Sentís que estás volando y estás en libertad. Es extraño porque la montaña es inmensa pero a la vez te contiene. Entre la tierra, la piedra y el agua te sentís tan pequeño. Somos un segundo en la inmensidad y estamos rodeados por rincones artísticos naturales. Por eso lo más importante es lo que podamos hacer con amor y trabajo, para dejar a las futuras generaciones un mundo mejor.-

