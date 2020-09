Árboles frutales pequeños que podés cultivar en maceta

Los árboles frutales pueden cultivarse en macetas sin necesidad de tener jardín.

¿Te gusta la fruta? Entonces no renunciés a tener un árbol frutal en tu terraza o balcón. Eso sí, no todos los árboles son susceptibles de ser plantados en macetas. Si querés que tu árbol crezca sano y con fuerza tenés que respetar los ciclos naturales de cada árbol. De ese modo tendrás una cosecha sabrosa y abundante.

¿QUÉ ÁRBOLES FRUTALES PODÉS CULTIVAR EN MACETA?

· Limonero: Preparate para hacer limonada o un delicioso lemon pie porque los limoneros se pueden cultivar en macetas.

· Naranjo: Si no tenés la suerte de saborear una buena naranja, consolate plantando tu pequeño naranjo en una maceta. Igual que el limonero, los naranjos se adaptan bien a las macetas y si el clima no es muy frío no será muy difícil cultivarlo y cuidarlo.

· Cerezo: Necesitan un clima suave y poca agua (pero siempre húmedo). Soporta mejor las bajas temperaturas que las elevadas.

· Manzano: Se adaptan muy bien a la vida en una maceta. tan solo tenés que elegir qué tipo de manzana querés y caer en la tentación de tener tantas manzanas como te guste.

· Melocotonero: Es una de las frutas del verano más sabrosas y tanto los melocotones como las nectarinas pueden ser cultivados en macetas.

· Grosellero: Es un árbol frutal súper fácil de cultivar y sus frutos están cargados de vitaminas perfecto para preparar salsas, decorar tortas o hacer zumos.

· Peral: Los perales también son muy fáciles de cultivar, igual que los manzanos. Necesitan mucho sol y calor y sobre todo que les protejas del viento y las heladas. A cambio, te ofrecerá una cosecha abundante.

· Platanero: Quién diría que podrías tener tu propio platanero en una maceta añadiendo un aire tropical a tu terraza. Eso sí, necesitan mucho sol y humedad.