Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

El Mundial de Rugby 2027 se disputará en Australia y este miércoles en Sydney se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, donde los Pumas conocieron a sus cuatro rivales de esta primera fase del torneo que reúne a las selecciones más importantes de todo el mundo.
La particularidad del evento que comenzará el 1 de octubre de 2027 es que estrenará un novedoso formato, ya que pasará a contar con 24 selecciones: habrá cuatro en cada uno de los seis grupos. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final y a partir de allí será eliminación directa para conocer al nuevo campeón.
De esta forma, el combinado nacional podría cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos hay chances de que se de un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que tienen mucha historia.
ARGENTINA INTEGRARÁ EL GRUPO C DE AUSTRALIA 2027 JUNTO A FIJI, ESPAÑA Y CANADÁ.
Recordemos que Los Pumas partieron como cabezas de serie en su Grupo por estar en el Bombo 1 gracias a ubicarse en el top 6 del ranking de la IRB, se vieron ciertamente beneficiados, ya que evitaron a las potencias que podían aparecer en el Bombo 2.Entre ellas se destacan Australia, que será el anfitrión, Escocia, que hace solo unas semanas lo tuvo contra las cuerdas, y Gales, que si bien se encuentra en un mal momento siempre es un rival a respetar.
El rival más complicado de Los Pumas en la fase de grupos será Fiji, una selección con la que ya se enfrentó en la fase de grupos del Mundial 1987, en un encuentro que terminó con una dura derrota por 28-9. Pese a este negativo antecedente, la Selección Argentina es el gran candidato a quedarse con el triunfo en un duelo que apunta a definir al que terminará primero en el Grupo C.
Así quedaron conformados los grupos del Mundial de Rugby 2027
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China