Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

El equipo argentino quedó como cabeza de serie del Grupo C, integrado por Fiji, España y Canadá. Si pasa de ronda, jugará los octavos de final con uno de los cuatro mejores terceros.

El Mundial de Rugby 2027 se disputará en Australia y este miércoles en Sydney se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, donde los Pumas conocieron a sus cuatro rivales de esta primera fase del torneo que reúne a las selecciones más importantes de todo el mundo.

La particularidad del evento que comenzará el 1 de octubre de 2027 es que estrenará un novedoso formato, ya que pasará a contar con 24 selecciones: habrá cuatro en cada uno de los seis grupos. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final y a partir de allí será eliminación directa para conocer al nuevo campeón.

image Los Pumas tienen rivales confirmados El elenco dirigido por Felipe Contepomi integrará el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá luego del sorteo para el Mundial 2027 que se llevará a cabo en Australia.

De esta forma, el combinado nacional podría cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos hay chances de que se de un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que tienen mucha historia.

Embed ARGENTINA INTEGRARÁ EL GRUPO C DE AUSTRALIA 2027 JUNTO A FIJI, ESPAÑA Y CANADÁ.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/2LxWmBDX8f — ScrumRugby (@ScrumESPN) December 3, 2025 Recordemos que Los Pumas partieron como cabezas de serie en su Grupo por estar en el Bombo 1 gracias a ubicarse en el top 6 del ranking de la IRB, se vieron ciertamente beneficiados, ya que evitaron a las potencias que podían aparecer en el Bombo 2. Entre ellas se destacan Australia, que será el anfitrión, Escocia, que hace solo unas semanas lo tuvo contra las cuerdas, y Gales, que si bien se encuentra en un mal momento siempre es un rival a respetar.