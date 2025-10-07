Mundial 2026: los 18 clasificados y los países que podrían clasificar

El camino rumbo a l Mundial 2026 avanza a paso firme, con entradas ya disponible, la pelota oficial presentada, solo resta conocer a los 48 países que participarán y la Fecha FIFA del 8 y al 14 de octubre dejará nueve nuevos clasificados a la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá .

Hasta el momento, son 18 las selecciones que ya aseguraron su boleto a la Copa del Mundo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 , y que por primera vez contará con 48 equipos participantes .

El Mundial 2026 será el primero con un formato que incluye 48 selecciones participantes y 3 países anfitriones.

En Sudamérica, Bolivia ocupa la plaza de repechaje, mientras que en Oceanía Nueva Caledonia tendrá una nueva oportunidad en el cruce intercontinental.

En el continente africano, las Eliminatorias entran en su etapa final. Los nueve grupos de seis equipos definirán entre el 8 y el 14 de octubre quiénes serán los líderes que clasifiquen directamente al Mundial. Hasta ahora, Marruecos y Túnez ya aseguraron su participación.

Los siete ganadores restantes de cada grupo también obtendrán su pase directo, mientras que los cuatro mejores segundos se medirán en semifinales y una final por un lugar en el repechaje intercontinental.

Asia: dos plazas directas y una al repechaje

En la AFC, seis países ya tienen asegurado su lugar: Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón y Australia. Entre el 8 y el 14 de octubre, se definirán las dos últimas plazas directas:

En un grupo estarán Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos .

. En otro, Arabia Saudita, Indonesia e Irak.

Los ganadores de cada grupo clasificarán directamente al Mundial, mientras que los segundos se enfrentarán entre sí por un lugar en el repechaje.

uzbekistanfa_503476430_18504586990010201_6512897589669558821_n.jpg Uzbekistán clasificó por primera vez a un Mundial

Europa: 16 boletos directos y cuatro más por playoff

En Europa, las Eliminatorias comenzaron en marzo de 2025 y se extienden hasta noviembre. Las 55 selecciones participantes (excepto Rusia, aún suspendida) se reparten en 12 grupos.

Los líderes de cada zona conseguirán la clasificación directa, mientras que los segundos deberán disputar un playoff junto a las mejores de la Liga de las Naciones, entre el 26 y el 31 de marzo de 2026. Serán cuatro caminos distintos y los ganadores de cada uno completarán la lista europea rumbo al Mundial.

Grupo A: Alemania, Luxemburgo, Irlanda del Norte y Eslovaquia.

Alemania, Luxemburgo, Irlanda del Norte y Eslovaquia. Grupo B : Kosovo, Eslovenia, Suecia y Suiza.

: Kosovo, Eslovenia, Suecia y Suiza. Grupo C: Bielorrusia, Dinamarca, Grecia y Escocia.

Bielorrusia, Dinamarca, Grecia y Escocia. Grupo D: Azerbaiyán, Francia, Islandia y Ucrania.

Azerbaiyán, Francia, Islandia y Ucrania. Grupo E: Bulgaria, Georgia, España y Turquía.

Bulgaria, Georgia, España y Turquía. Grupo F: Armenia, Hungría, Portugal e Irlanda.

Armenia, Hungría, Portugal e Irlanda. Grupo G: Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania y Malta.

Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania y Malta. Grupo H: Bosnia y Herzegovina, Austria, Rumania, Chipre y San Marino.

Bosnia y Herzegovina, Austria, Rumania, Chipre y San Marino. Grupo I: Noruega, Italia, Israel, Estonia y Moldavia.

Noruega, Italia, Israel, Estonia y Moldavia. Grupo J: Macedonia, Gales, Bélgica, Kazajistán y Liechtenstein.

Macedonia, Gales, Bélgica, Kazajistán y Liechtenstein. Grupo K: Inglaterra, Albania, Serbia, Letonia y Andorra.

Inglaterra, Albania, Serbia, Letonia y Andorra. Grupo L: República Checa, Croacia, Montenegro, Islas Faroe y Gibraltar.

Plazas pendientes: 16 directas.

image Noruega se encuentra a un paso de clasificar al Mundial 2026 y mandar a Italia al repechaje.

Centroamérica y el Caribe: la fase decisiva

En la Concacaf, además de los tres anfitriones (EE.UU., Canadá y México), quedan tres plazas directas y dos de repechaje. Doce selecciones disputan la ronda final entre octubre y noviembre:

Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam.

Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas.

Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua.

Los líderes de cada grupo clasificarán directamente, mientras que los dos mejores segundos irán al repechaje.

Fechas clave y nuevo formato

El sorteo del Mundial 2026 está previsto para el 5 de diciembre de este año, mientras que la Copa del Mundo se inaugurará el 11 de junio de 2026, y la final se jugará el 19 de julio.

pelotaris Fútbol. La nueva pelota que será usada en el Mundial 2026 Internet

Por primera vez en la historia, el torneo contará con 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. De cada grupo avanzarán los dos primeros y los ocho mejores terceros, conformando así los 16avos de final. El equipo campeón disputará ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores.