Motochorros le quebraron la cadera a una anciana en las Torres de Pellegrini y Mitre: vecinos piden seguridad

Uno de los ladrones le tomó la cartera, pero la mujer no la soltó o bien las manijas quedaron trabadas en sus brazos, por lo que fue arrastrada unos 20 metros. Los delincuentes lograron llevarse el bolso, quedando la anciana tirada en el asfalto hasta que algunos vecinos y transeúntes la auxiliaron, pusieron una silla en la vereda y allí quedó, la mujer golpeada y con la cadera fracturada, aunque en ese momento nadie lo sabía.

Minutos más tarde llegó un móvil policial pero los uniformados nada pudieron hacer por la mujer, salvo custodiarla, ya que la ambulancia nunca llegó al lugar.

La victima -con principio de Alzheimer- pudo reaccionar tres horas después del atraco y logró recordar que vivía en el Monoblock 1, y por lo que lograron llamar a la administradora del edificio, una médica que fue rápidamente a verla, comprobando que había sufrido una fractura en la cadera.

La médica le preguntó a la mujer si quería esperar a la ambulancia o prefería que ella la llevara en su auto. Minutos más tarde ambas estaban en la guardia del hospital Central, desde donde fue derivada a la Clínica Francesa, donde no la atendieron porque no tenía la derivación. Finalmente, la paciente fue llevada por la médica al hospital El Carmen (tiene Osep), donde ayer al mediodía le dieron el alta ya que no tenían la prótesis para operarla.

Ayer, la médica llevó a la anciana a su departamento y debieron llamar a un cerrajero para ingresar al departamento ya que en bolso que le robaron estaban las llaves, la documentación personal y dinero. Luego, lograron dar con un sobrino, quien se encarga ahora de asistirla.

“Nadie me ha llamado para saber qué pasó con la señora, donde la dejé, qué hice; esa es una de la larga serie de irregularidades que sufrió”, sostiene la médica.

Inseguridad en las Torres

Según cuenta la administradora del Monobloc 1, donde viven 475 personas -el 35% adultos mayores que viven solos o con sus parejas- los robos en la zona son frecuentes: en lo que va de año, tres veces han ingresado ladrones en esa torre y otras dos en los últimos meses del año pasado.

“Tenemos registros de cámaras de seguridad de un hombre que ha ingresado varias veces a departamentos vacíos, una de las veces hasta se cambió de ropa. Tenemos imágenes donde está de frente. Los propietarios y nosotros lo hemos denunciado, pero nunca vino nadie a ver. Una ayudante fiscal me dijo que no tenían como reconocer las caras en los videos”, explicó la entrevistada.

36b53300-537d-4f57-98ac-40512e31068e.jpg Falta de luminarias en Pellegrini y Mitre de Ciudad.

Pero eso no es todo: “los robos y vandalización de los autos son cosa de todos los días: hay una chica a la que le han robado 6 cubiertas en los últimos tiempos; el seguro ya no le cubre y no puede comprarlas: ha dejado el auto en la calle sin ruedas”, cuenta la denunciante, al tiempo que adjunto fotos del vehículo en cuestión.

También, cuenta que los robos a transeúntes en la zona son frecuentes, en las paradas de colectivos y en los negocios de Pellegrini y Mitre.

Frente a la inseguridad de la zona, los vecinos han hechos pedidos a la Municipalidad de Ciudad y a la Policía. Al municipio porque las luminarias de las calles no cumplen con su función porque son tapadas por las ramas de los árboles.

“Hay una luminaria que se cayó con el viento zonda el año pasado y la tememos guardada. Además, faltan algunos reflectores”, explica.

Otro problema detectado por los vecinos es que las luces amarillas del boulevard, muy tenues y no iluminan mucho. “Nosotros hemos pedido que pongan luminarias en las veredas; es una zona donde viven más de 2000 personas Incluso les hemos dicho que nosotros podemos colaborar económicamente pero no hemos tenido respuesta”, dice la administradora.