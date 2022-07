Millie Stegman: de Chiquititas y el Bailando a un camino signado por Dios y la Virgen

Millie Stegman fue una gran figura de la TV nacional. Formó parte de Perla Negra, de Naranja y Media, actuó en Chiquititas, estuvo en el Bailando, en Son Amores y tantas más. Sin embargo de un día para el otro la actriz desapareció de los medios.

En el 2012 una nota de la revista Pronto la retrató cuidando el jardín del Hospital Rivadavia. "Es algo que surge del amor, no lo hago para que se me reconozca por eso. El servicio nace de mi creencia en Dios. Además, me encanta trabajar en jardinería y con las plantas. Ese es mi trabajo. Y también rezar", dijo en ese momento.

La actriz aseguró: “el Espíritu se manifestó y me consagré al Señor y la Virgen”. Esto le sucedió en la Virgen del Cerro de Salta. “Escuché el llamado…”, aclaró.

Su historia en Salta

“Estoy haciendo cosas diferentes a la profesión. Tengo ganas de encontrar un espacio para volver a trabajar. Lo que me pasó es que tuve un quiebre físico cuando hice Son Amores. Y en 2008 en el Bailando también me quebré”, relató tiempo atrás.

Y siguió: “Un día me llama una prima para ir al cerro a Salta. No pude parar de ir e iniciar un camino espiritual. Se trató de volver a Dios. Cambiaron los sentimientos del corazón y cambiaron los pensamientos. Y así las prioridades”.

Millie Stegman: "Me consagré al Señor y a la Virgen"

“Tuve propuestas de trabajo, pero ya no estaba dispuesta a aceptar algo que no me convencía. Hoy es primordial sentirme cómoda y poder hablar con la verdad. Igual, hice algunas cosas, sin tanto nivel de popularidad como en el pasado”, finalizó.

Al diario La Nación ella le reveló: “estaba cansada, muy triste” y sentía “que tenía que parar. Había llegado el momento de desandar, volver a empezar, pero no imaginaba que me iba a encontrar con el abrazo de Jesús y María, con ese primer amor que yo le deseo a cada persona”.