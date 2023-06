Una mujer de 46 años está terminando la primaria y cuenta su conmovedora historia: “No hay edad para el estudio”.

María Clara Cárdenas tiene sus 46 años y una conmovedora historia de vida. Durante su niñez no pudo ir a la escuela, sin embargo, ahora cursa quinto grado en una institución primaria de Perú.

La mujer reveló que tuvo que dejar de lado sus estudios cuando era pequeña ya que sus padres no contaban con el suficiente dinero para costear su educación. Casi 35 años después, está por finalizar la escuela primaria y su principal objetivo es darle un buen ejemplo de superación a su hijo, detalla Infobae.

“Decidí retornar para aprender lo que no aprendí en mi juventud. Tengo 46 años y necesitaba estudiar porque no estudié en mi niñez. Me siento contenta y feliz acá con mi profesora”, señaló en un medio local.

“Nosotros tenemos alumnos de 14 años para arriba. Este año he tenido la sorpresa de tener dos alumnas que pasan ya de los 40. Ellas con mucho entusiasmo asisten acá y es un ejemplo para los otros jóvenes que vienen aquí para seguir sus estudios. Tenemos grandes ejemplos que han salido de acá”, aseguró su profesora.

Pero María no es una estudiante más del Centro de Educación Básica Alternativa del Colegio San Nicolás. Fue distinguida por su compromiso y dedicación y nombrada Policía Escolar. Su profesora la define como una entusiasta, ya que participa de todas las actividades extraescolares que se realizan en la institución. Hace fútbol, canto y baile fuera del horario de clase y es un ejemplo para sus compañeros más jóvenes.

“Vengan a estudiar y a aprender. Sin estudios no somos nada”, concluyó María Clara.

