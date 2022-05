La biblioteca San Martín cumple 200 años: miles de libros e historias que son patrimonio mendocino

Con la mística que rodea sus pasillos, con los silencios obligados pero también con las charlas y capacitaciones que se dan allí, con los libros nuevos y viejos que aún esperan manos ávidas, la biblioteca pública General San Martín se encamina a celebrar sus 200 años de vida.

De raíces profundamente ligadas al padre de la Patria, recorrer sus espacios inevitablemente lleva a vincularse con aquellas épocas en que la el país y la provincia estaban naciendo. Formadora de profesionales, faro para los niños lectores, primer escalón para escritores nóveles, la casa de los libros de Mendoza cumple años y hay que celebrarlo.

Mientras ya se realizan algunos preparativos para el plato fuerte, que tendrá a los festejos de aniversario el 9 de julio con invitados especiales, la ministra de Cultura y Turismo Nora Vicario afirma que la idea es poner en valor a la biblioteca adaptándola a los nuevos tiempos, donde la tecnología ocupa un lugar preponderante.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“El camino a los festejos del bicentenario comenzó el año pasado y tenemos un plan con todos sus agregados para llegar al 9 de julio. Eso incluye el próximo viaje a Buenos Aires para la Feria del Libro”, explicó la funcionaria. Agregó que actualmente se trabaja con la Dirección General de Escuelas para integrar el perfil docente y la práctica de las bibliotecas populares para adecuarla a las necesidades contextuales. “Creemos que esta composición es su esencia”, señaló Vicario.

Una rica historia

La biblioteca General San Martín nació gracias al impulso cultural que vivió el país en 1820. Entre los hombres que participaron de esta gestación se destacó la figura del general José de San Martín, junto a otros militares de la independencia y algunos ciudadanos enrolados en las filas del rivadavismo. Todos ellos eran partidarios del pensamiento ilustrado.

El edificio se erigió en un solar que era propiedad del libertador y muchos de sus libros, que hoy se conservan en la biblioteca, eran parte de su haber. Lo mismo ocurrió con muchas personalidades de la época, que transmitieron su legado bibliográfico a este lugar.

En este contexto ideológico surgió la necesidad de crear la “Sociedad Biblioteca Mendocina”. Su reglamento, sancionado el 11 de marzo de 1822, plasmó el deseo de crear una biblioteca popular que difundiera “conocimientos útiles”. Luego se nombró al primer secretario del organismo, Agustín Delgado, y el 9 de julio de 1822 la Biblioteca Mendocina abrió sus puertas a la comunidad.

Actualmente es la única biblioteca pública de carácter provincial y funciona bajo el ámbito del Ministerio de Cultura, como una institución democrática destinada a brindar con eficiencia y sin ningún tipo de discriminación toda la información existente.

“Es un ámbito donde se ayuda con diferentes matices, desde la música, por ejemplo, hasta lo que tiene que ver propiamente con los libros. Ya no es vista como un templo, sino como un lugar en donde encontrar literatura infantil, música, plástica”, explicó Fabián Sama, director de Estrategias Culturales del ministerio.

“Es un lugar de formación donde todavía siguen viniendo a buscar libros jóvenes y grandes, pero donde también hay otras actividades”, añadió.

Joyas literarias

La biblioteca cuenta con joyas bibliográficas que datan de la época de José de San Martín y de otras personalidades célebres de la época. Pero no puede dejar de mencionarse que en 2003 unos 100 ejemplares fueron robados. Algunos de ellos, según detallaron desde Cultura, aparecieron en anaqueles detrás de otros libros, pero la mayoría de ellos nunca volvieron a hallarse. Según se informó, el caso aún continúa en manos de la Justicia.

Medios periodísticos por aquella época revelaron que fueron más de 100 las joyas bibliográficas editadas en los siglos XVI, XVII y XVIII y se determinó, sin dar números precisos, que la suma de lo sustraído era “varias veces millonaria”.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Párrafo aparte es para quienes conservan los antiguos ejemplares que aún posee la biblioteca, quienes realizan una labor profesional para su adecuada preservación.

Se estima que son unos 3.000 libros de los siglos XVI al XIX los que forman parte del patrimonio de los mendocinos. Uno de los más antiguos que preserva la biblioteca General San Martín es un Antiguo y Nuevo Testamento editado en Venecia en 1602 y escrito en latín.

“Hay cuatro libros certificados que pertenecieron a San Martín, además de los que están siendo investigados para determinar que efectivamente pertenecieron a él. También hay un libro de Manuel Belgrano, de Tomás Godoy Cruz y de todo ese grupo de personalidades que acompañó la gestión de San Martín y quienes completaron su voluntad testamentaria. Crisóstomo Lafinur y Aristides Villanueva también hicieron mucho para que la biblioteca pudiera existir”, indicaron desde la enorme biblioteca.

Las joyas no son libros de acceso libre sino que hay que seguir protocolos específicos para no alterar su estado de conservación. Por ejemplo, no pueden ser expuestos a los flashes de las cámaras ya que perjudicarían el estado de la obra. “Es importante poner el valor que se hace en la biblioteca al respecto. Lo mismo con las tareas de reparación permanente porque su material es orgánico”, señalaron en la biblioteca.

Las actividades de celebración

Mientras avanzan con la modernización de la biblioteca digitalizando sus ejemplares o generando una aplicación para acceder al catálogo, por ejemplo, la mirada está puesta en la celebración del bicentenario.

Para el 9 de julio, específicamente, las autoridades de la biblioteca y del Ministerio de Cultura han planificado actividades en la Alameda que inviten a entrar al edificio. Esto por la fuerte conexión de la Alameda con San Martín.

“Va a haber una gran fiesta del libro en la explanada de la biblioteca y en la Alameda. Va a haber un acto institucional y algunas acciones junto a la Universidad Nacional de Cuyo. La idea es que sea un festival de música, danza, teatro y libros. También va a haber un acto de gala en el teatro Independencia e invitados especiales pero queremos que sea una sorpresa”, anunció la ministra Vicario e indicó que la prioridad estará puesta en los mendocinos.

Los servicios que ofrece

La biblioteca ofrece servicios variados, desde el préstamo de ejemplares hasta visitas guiadas. Tiene salas de exposición y otras de lectura. Se dictan talleres y servicios para investigadores.

Respetando los protocolos sanitarios, la biblioteca permanece abierta de lunes a viernes, de 8.30 a 19.30 en calle Remedios Escalada de San Martín 1843, en la Ciudad de Mendoza.

Teléfono: 0261- 4231674.

Contacto: bibliotecapublicasanmartin@gmail.com

