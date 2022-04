Herramientas tecnológicas de comunicación para potenciar el aprendizaje

En este curso académico, uno de los desafíos más grandes que se nos plantea como docentes, en un sistema mixto de educación, es la de poder dar clases de forma virtual a la mitad de nuestros estudiantes y lograr que puedan aprender desde casa, a la vez que damos clases presenciales a la otra mitad. Hay herramientas tecnológicas que nos pueden facilitar esta labor de comunicación con ellos que son accesibles, eficaces, de fácil manejo y tienen una versión gratuita.

A lo largo de este año nos hemos ido dando cuenta de que necesitamos herramientas de comunicación para dar clases virtuales sincrónicas, herramientas de comunicación instantánea y herramientas para grabar nuestras clases en videos tutoriales. A continuación, veremos algunas de ellas, las más utilizadas, y haremos un breve análisis de cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.

Comunicación sincrónica

En el primer grupo de las TIC necesarias, encontramos a las que nos permiten comunicarnos de forma sincrónica a través de una videollamada con nuestros alumnos. Las más utilizadas son Google Meet y Zoom.

Google Meet es la plataforma para videoconferencias que ofrece Google. Desde el año pasado y hasta finales de junio de 2021, por la pandemia, permitió conectarse hasta 100 personas durante 24 horas seguidas y compartir pantalla.

Actualmente, esta opción es posible solo para los que posean una cuenta Google Suite (G Suite). La versión gratuita solo permite llamadas de hasta 60 minutos y, para acceder, es necesario que todos los participantes lo hagan con una cuenta de Gmail.

No obstante, entre las ventajas que ofrece Google Meet encontramos que:

Muestra hasta 16 participantes al mismo tiempo en una misma videollamada.

Es una herramienta de trabajo colaborativo, ya que permite compartir archivos multimedia y documentos, así como editarlos en la nube simultáneamente, entre varias personas.

Posee una “Jam” o “Jamboard”, que es una pizarra virtual, que permite escribir y debatir ideas en vivo con otros participantes, siempre y cuando se hayan unido a la videollamada desde una computadora.

Posee un modo de baja luz para compensar la poca iluminación de los participantes, subtítulos en directo y una opción de cancelación de ruido.

No permite usuarios anónimos y videollamadas cifradas.

No requiere ningún tipo de plugin y cuenta con aplicaciones para el teléfono celular tanto en Android como en iOS.

A diferencia de Zoom, no ha sufrido problemas de privacidad.

Zoom, por su parte, ofrece de forma gratuita la conexión de hasta 100 personas durante 40 minutos y, a diferencia del Google Meet:

Permite compartir la pantalla (archivos de Power Point, vídeos, web, etc.) a una persona o a varias, de forma simultánea.

Posee una calidad de video de alta definición, aún con una baja velocidad de conexión.

Se puede grabar la sesión.

Se puede cambiar el fondo virtual.

No hace falta registrarse ni instalar nada en la computadora para acceder a la videollamada. Solo se hace a través de un enlace.

Permite emitir, al mismo tiempo, en YouTube Live o Facebook Live.

En los planes de pago, se puede ampliar a 500 participantes y hasta 1000 espectadores.

Escoger una u otra plataforma dependerá de nuestro objetivo y de si nuestros estudiantes cuentan con una dirección de correo de Gmail o no.

Comunicación instantánea

En cuanto a las herramientas tecnológicas para la comunicación instantánea con los estudiantes, gran parte de los docentes dejamos de utilizar el correo electrónico para comunicarnos con ellos y, en su lugar, comenzamos a utilizar WhatsApp, debido a la inmediatez de los mensajes y al fácil acceso de nuestros alumnos ya que lo tienen instalado en su celular. WhatsApp nos permite enviar archivos, videos, imágenes, enlaces de Internet, etc., y realizar un foro con el grupo de la clase.

No obstante, la utilización de WhatsApp, aunque sea para fines educativos, no protege los datos personales, tanto del docente como los de los alumnos, ya que cada uno conoce el número de celular del otro. En su lugar podemos utilizar la aplicación gratuita de Telegram, que no publica el número de teléfono, a no ser que cambiemos la configuración de privacidad.

Otra de las ventajas es que mientras WhatsApp solo permite armar grupos de 256 integrantes, Telegram permite hasta 30 mil personas y se puede invitar a quien se desee, esté o no en nuestros contactos. Telegram también permite crear canales con una capacidad de hasta 200 mil personas. Dichos canales sirven para distribuir información que solo puede publicar el administrador del canal, útil para compartir noticias, archivos, videos, etc., en este caso, el docente.

Herramientas de grabación

Por último, tenemos las herramientas tecnológicas para grabar videos tutoriales. En este caso, el programa que frecuentemente utilizamos es el PowerPoint con su función de “grabar presentación”. En primer lugar, diseñamos las diapositivas y, a continuación, grabamos el diálogo. Actualmente, las funciones de las últimas versiones de PowerPoint son más variadas y permiten, incluso, grabar simultáneamente con la webcam al docente mientras explica cada diapositiva.

También podemos complementar la presentación conectando una Tableta Gráfica a la computadora, que nos permita convertirla en tablet, para poder escribir sobre la diapositiva a medida que vayamos grabando la explicación. Es un recurso accesible económicamente y muy útil para cualquier docente.

No obstante, si deseamos ir un paso más allá, y utilizar un programa más completo de funcionamiento sencillo que nos permita grabar videos tutoriales, Screencast-O-Matic es lo que estamos buscando. Es fácil de usar y se aprende rápidamente a manejarlo. Este programa nos permite no solo grabar una presentación de PowerPoint sino toda nuestra pantalla o una parte de ella, así como la webcam y la voz simultáneamente. De esta manera, podemos realizar fácilmente videos tutoriales donde necesitemos explicar a nuestros estudiantes, por ejemplo, todos los pasos de la tarea o el desarrollo de un tema en cualquier formato que estemos utilizando en ese momento en la pantalla, ya sea, por ejemplo, un archivo de Word, de PowerPoint o una página web. También permite realizar captura de pantalla de conferencias o clases que deseamos grabar y permite publicar la grabación directamente en YouTube o, bien, guardarla en la computadora.

La versión PRO del Screencast-O-Matic vale la pena pagarla en el caso de los docentes, para obtener las funciones adicionales, como la grabación de la pantalla completa, ampliar el límite de tiempo de 15 minutos de grabación, la opción de zoom, la posibilidad de grabar también el sonido del sistema (en el caso que quisiésemos explicar un video de YouTube, por ejemplo) y la ampliación de funciones de edición.

Finalmente, frente a toda la diversidad de herramientas tecnológicas educativas que podemos encontrar en este momento en el mercado y que pueden facilitarnos la tarea de comunicación con nuestros alumnos, hemos intentado analizar algunas de ellas, sobre todo aquellas de fácil manejo, accesibles y que nos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas virtuales y que probablemente, en un futuro, pasen a formar parte de nuestras clases en aulas físicas.

María Fernanda Massut Bocklet es Doctorada en Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Matemática por la Universidad de Barcelona y Especialista en Diseño de Material Digital para aplicar nuevas metodologías de enseñanza con el uso de las TIC. Es investigadora del Conicet, de la Facultad de Educación y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCUYO, autora técnica de digitalización de contenidos de varias editoriales y formadora de docentes y estudiantes del Profesorado de Educación Primaria, en el Instituto Superior “Tomás Godoy Cruz”.