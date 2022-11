Así es el reglamento para elegir abanderados y escoltas de primaria desde 2023

La Dirección General de Escuelas (DGE) estableció el mecanismo de elección de abanderados y escoltas de primaria para el ciclo 2023.

Lo hizo a través de la Resolución 8133, donde queda establecido el reglamento para la elección. Como particularidad, no se tomarán en cuenta las notas del ciclo lectivo 2020, cuando se implementó la no presencialidad por la pandemia, lo que implicó dificultades en las trayectorias de muchos alumnos. La normativa abarca a escuelas de gestión estatal y privadas y de la elección participan alumnos que actualmente cursan sexto grado. Quienes hayan obtenido los mejores promedios serán abanderados y escoltas de la Bandera nacional y la Bandera provincial.

“Históricamente, la elección de abanderados y escoltas se realizan al final de cada ciclo lectivo teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas de los espacios curriculares desde primer grado hasta sexto”, destacó el gobierno escolar.

Cómo se eligen los abanderados y escoltas

El artículo 4 de la resolución establece: “Determínese que serán tabulados todos los grados (considerando la unidad pedagógica de 1°y 2°), exceptuando el correspondiente al ciclo lectivo 2020 por pandemia Covid-19, y Normas de Convivencia del último grado tabulado”.

Durante ese año, 19.000 estudiantes no pudieron acreditar los aprendizajes prioritarios. Por los desafíos que implicó se dispuso considerar ese ciclo lectivo y 2021 como unidad pedagógica y que todos los alumnos continuaran, durante este último, con el cursado del año correlativo posterior, indistintamente de la aprobación de los contenidos, que debieron ser aprobados al culminar ese ciclo lectivo.

“Las normas de convivencia son trabajadas a partir del desarrollo de capacidades del diseño curricular. El proceso de tabulación comienza el 18 de noviembre con la documentación requerida habiéndose determinado un jurado en cada institución”, explicó la directora de Educación de Nivel Primario, Marta D’Angelo,

“Son aspirantes los alumnos de sexto grado del presente ciclo lectivo y en escuelas de organización incompleta se consideran los años anteriores hasta completar el cuerpo de abanderados y escoltas para el año 2023″, observó la funcionaria.

Según la normativa, no podrán participar en esta elección estudiantes que hayan repetido algún grado, no hubieran obtenido una calificación mayor que 7 en cada espacio curricular y no hubieran obtenido la calificación de “bueno” como mínimo en cada informe respecto de normas de convivencias.

Para leer la Resolución 8133 y el anexo correspondiente, hacer clic aquí.