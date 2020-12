Zubeldía, ¿seguro que Penel es hincha de Boca? El video por el que el Xeneize no piensa lo mismo

El técnico de Lanús, Luis Zubeldía, disparó anoche contra el árbitro Ariel Penel en el enfrentamiento contra Newell’s en Rosario, por la fecha 6 de la zona 4, de la Copa Armando Maradona. Tras el 0 a 0, y por la expulsión a Matías Pérez, el DT explotó: “¡Lo echás porque es un pibe y porque sos de Boca, sos un ladrón y te lo digo en la cara!”, le dijo.

Dicho reclamo dio pie para que el presidente del club Granate opinara sobre la reacción del técnico y la función del árbitro. Nicolás Russo dijo que “uno puede estar conforme o no con el arbitraje. Él va a pedir las disculpas correspondientes cuando llegue el momento y Lanús va a aceptar la sanción que corresponda, pero nosotros vamos a presentar los argumentos. Si un árbitro dirigió mal, también tiene que tener una sanción”, declaró en Sportia.

Y agregó: “Sí que es un árbitro que nos perjudicó claramente”.

“No es la primera vez que Penel perjudica a Lanús, incluso el segundo gol de Newell’s fue en offside. Tiene una forma de dirigir muy particular, no aplica el reglamento para los dos lados por igual. Estoy de acuerdo con Zubeldía porque echa a Matías porque es un pibe y porque la otra persona es Maxi”, sentenció.

Russo habla de imparcialidad y los antecedentes hablan por si solo. Sin embargo, como Lanús, Boca fue también perjudicado por Penel, en un partido desarrollado en 2018.

En aquel 15 de abril de hace dos años, en un 1-0 a favor de Independiente, hubo otra polémica ante una jugada determinante. Nahitan Nández saltó a cabecear dentro del área adversaria, Gonzalo Verón intentó impedirlo y saltó a disputar el balón con el brazo extendido. Todo el equipo xeneize protestó, pero no hubo sanción por parte de Ariel Penel. Y por las protestas ampulosas, resultó expulsado Pablo Pérez, el capitán de ese momento.

Penel tras la consulta por los medios sostuvo: “No veo mano. Veo que la pelota pega en la cabeza de Verón, el brazo nunca toca la pelota”, aseguró, convencido el juez, después de haber visto la acción en varias oportunidades.

“Nunca tuve dudas. Jamás, 100%. Yo no hago gesto de que la pelota pegó en la mano, o de que fue casual. Si pegaba la mano era penal. Primero cabecea Nández y luego pega en la nuca de Verón”, insistió.

Tras este hecho, a la postre, la Asociación del Fútbol Argentino bajó de categoría a Penel, para dirigir en la B Nacional el fin de semana siguiente. Fue un duelo clave por el descenso entre Quilmes y Boca Unidos.

Racing también tuvo una situación en relación al árbitro y su pobre actuación. Fue el 21 de mayo del 2017, por la fecha 25 del torneo de la Superliga ante Rosario Central que terminó 4-1, en el Gigante de Arroyito. Allí también tuvo un error grosero que perjudicó a los dirigidos por Cocca. En el primer tiempo de aquel enfrentamiento, Hernán Menosse le pegó una patada criminal a Gastón Díaz, la cual le produjo un corte en la cabeza y, Penel, decidió no expulsar al defensor canalla, fue apenas amarilla.