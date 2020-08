Zielinski sigue tirando bombas contra River: “Quiere reiniciar el torneo con 200 muertos por día”

Los equipos de la Primera Profesional se entrenan pensando en el reinicio del torneo, pero sobre todo ante los compromisos del próximo mes por la Copa Libertadores como son los casos particulares de River, Boca, Tigre, Defensa y Justicia y Racing.

Ante la insistencia de los clubes y la aprobación de la AFA para dar luz verde, Ricardo Zielinski tiró otra frase polémica y apuntó contra el club de Núñez: “Lo de River no fue una situación sanitaria, sino una situación política, sino no se entiende. Habiendo 150 infectados en el país y ningún muerto quiso suspenderlo, y ahora quiere reiniciarlo porque participan en alguna Copa, cuando hay 200 muertos por día. O te equivocaste al principio o te equivocaste al final”.

A mediados de marzo, River no se presentó a jugar ante el Decano por la primera fecha de la Copa de la Superliga, por causa del brote de coronavirus en Argentina. Y el plantel tucumano se encontró con las puertas del Monumental cerradas.

Días más tarde, el Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria por covid-19 y, desde la AFA se tomó la decisión de suspender todos los torneos de forma preventiva. Hasta ahora, donde todos vuelven a la actividad.

No obstante, al técnico no le cierra el accionar de River: “Si River quería suspender el partido, no tendría que haber jugado la Libertadores el jueves, ni tampoco tendría que haber jugado el partido de la tercera”, agregó Zielinski, en diálogo con jobo Bonito.

Y ante aquella postura del equipo Millonario agregó: “Se tendría que haber comunicado con nosotros para avisarnos que no iba a presentar el equipo y nosotros no hubiésemos viajado, no hubiésemos concentrado...”, sumó a su descargo.

“A mí me da la impresión que se actuó mal, me parece que no era el camino. Para mi lo de River no fue normal y lo manifesté”, dijo Zielisnki.

Y sobre la AFA sostuvo: “No somos capaces de organizar un campeonato que dure por lo menos tres o cuatro años”. Y se mantuvo en la postura de que la Copa de la Superliga se debería haber continuado y no suspenderse de forma definitiva: “Teóricamente vamos a jugar un campeonato corto, de septiembre a enero, entonces por qué no podemos continuar el que estábamos jugando”, concluyó.