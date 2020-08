Zelmar García: Jugó en la mejor época de Godoy Cruz y ahora arregló con FADEP

Cuando el nombre de Zelmar García aparece en las charlas entre los hinchas de Godoy Cruz lo recuerdan con gran cariño, ya que fue partícipe de una de las mejores etapas del Tomba (si no la mejor).

Por ejemplo, el “Chavo” fue titular en el histórico partido del Expreso ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito en el debut en la Copa Libertadores del 2011, cuando un Malvinas Argentinas explotado por más de 35 mil hinchas tombinos vio el triunfo mendocino ante los ecuatorianos gracias a los goles de Carlos y Nico Sánchez.

A más de 8 años del último partido de García con la camiseta del Tomba, regresa a Mendoza para sumarse al proyecto de Sebastián Torrico con la Fundación Amigos del Deporte, quien buscará el ascenso al Torneo Federal A.

El “Chavo” habló con Los Andes, previo al viaje hacia Mendoza: “Hablé con Seba (Torrico), me contó el proyecto y me interesó porque es muy ambicioso, así que no dudé y acepté”.

Zelmar viene de jugar en Argentino de Quilmes, en la Primera B Metropolitana.

El oriundo de Tapalqué estaba jugando en Argentino de Quilmes de la Primera B Metropolitana, pero se “rindió” ante el proyecto de FADEP: “En Argentino de Quilmes me querían renovar el contrato, pero después que hablé con Seba y me mostró todo lo que se estaba haciendo en el equipo me dí cuenta que era algo serio y con buen futuro, por eso me incliné por aceptar la oferta”.

La relación de amistad con el “Cóndor” allanó los caminos para que Zelmar llegue a FADEP: “Después de Godoy Cruz con Seba mantuvimos la relación de amistad y, sinceramente, que él estuviera en el medio favoreció para que acepte su propuesta porque sabía de quién venía, ya que es muy profesional y eso me interesó”.

Después de jugar en la tercera división del fútbol argentino, Zelmar pasará a jugar una categoría más abajo, pero eso no es un problema: “Si bien me toca bajar casi dos categorías porque la Primera C todavía el profesional y el Regional Amateur no, para mí no hay problema porque me gustan los desafío y FADEP tiene bien claro lo que pretende”.

Zelmar García toma a Mendoza como su segunda casa, a pesar que sólo vivió tres años... pero fueron intensos: “Mendoza es mi segunda casa, me quedó mucha gente amiga de cuando pasé por Godoy Cruz y mi familia tampoco dudó cuando salió la posibilidad. No voy de vacaciones, voy a buscar el ascenso”, aseguró.

García vive en Buenos Aires, el principal foco de contagios de coronavirus, y tener que venirse a Mendoza es un alivio, a pesar que llegaría “incompleto”: “Próximamente voy a estar viajando a Mendoza para hacer la cuarentena correspondiente, pero mi familia se queda en Buenos Aires. No lo tomamos como un escape del coronavirus porque sabemos que está complicado en todos lados”, cerró.