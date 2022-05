Zambrano sorprendió a todo Boca: “Me quiero retirar, aprender a tocar el piano y hacer magia”

Hace unas semanas el defensor peruano de Boca, Carlos Zambrano, sufrió una lesión muscular que lo marginó varios partidos, pero cuando regresó lo hizo en un buen nivel. Por eso sorprendió una declaración que asegura que no ve lejano su retiro del fútbol profesional.

En una entrevista para Willax Television de Perú, el defensor de la selección de su país aseguró: “Estoy a un paso del retiro, a nivel del fútbol digo. Mi familia me dice: ‘No, tienes para más’, pero llega un momento que ya el cuerpo te pide parar. Quiero disfrutar un poco más del fútbol, estoy más tranquilo, mi familia ya está encaminada. Antes tenía ese ‘peso’ encima, que tenía que hacer las cosas bien por mi familia”, relevó el experimentado zaguero.

El futbolista de 32 años aseguró que quiere disfrutar un tiempo más dentro de las canchas y luego, en un futuro no tan lejano, colgar los botines y finalizar su carrera profesional, ya que admitió que hay días en los que no tiene ganas de presentarse en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, pero su esposa lo motiva a seguir compitiendo: “Le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’. Tengo 32 años, tengo casi la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, aprender a tocar el piano, hacer magia, disfrutar de todo lo que he podido lograr, pero mi familia me dice: ‘Tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar, tienes que llegar al Mundial’. Estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso”.

La selección de Perú, con Zambrano en defensa y Ricardo Gareca como DT, buscará lograr su pasaje rumbo a Qatar 2022 en el Repechaje del próximo lunes 13 de junio en Doha, donde enfrentará al ganador de la llave entre Emiratos Árabes Unidos y Australia.

Esta noticia preocupó al mundo Boca, ya que el peruano tiene contrato hasta el 2023 con el xeneize y de ser concreto este deseo de dejar el fútbol, tendría que comenzar a pensar en un reemplazante.