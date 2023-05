Yamila Correa, la coordinadora del fútbol profesional del Lobo mendocino: “Nada tiene que ver la cuestión de género con la capacidad que una tenga”

La vida da demasiadas vueltas y a veces nos sorprende. Puede desplegarse como un atlas, tal como cantaba Joan Manuel Serrat, y ofrecernos un camino jamás imaginado. Ese camino es el que hoy transita Yamila Correa Reinoso, quien forma parte estable del cuerpo técnico de Gimnasia y Esgrima, muy cerca de Joaquín Sastre, el DT, y todos sus colaboradores.

El recorrido no fue fácil y mucho tuvo que transitar Yamila para este momento. Arribó al Lobo en 2015, como secretaria de prensa y un año después fue designada como Jefa de Prensa por la dirigencia. El equipo transitaba sus primeros partidos en la Primera Nacional y las mujeres en posiciones de privilegio no eran una constante. Sin embargo, esta mendocina de 32 años no se achicó. Al contrario, se hizo fuerte en espacios donde las miradas machistas fueron en ocasiones fulminantes y consiguió adaptarse al medio. Lo hizo por capacidad, intuición y mucho cariño. El resultado, no es casualidad.

Retrato de Yamila Correa, coordinadora del cuerpo técnico de Gimnasia y Escgrima de Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- ¿Cuál es el cargo exacto?

- Soy coordinadora del plantel profesional y auxiliar de campo. Empecé con Diego Pozo. Él fue quien tuvo la idea de sumarse para hacer las tareas que actualmente hago. Obviamente tuvo el aval de Fernando Porretta (NdR: presidente de la entidad) y ahí empecé. Arranqué en el torneo en Uruguay, en la Copa Río de la Plata, en 2022. Luego estuve en el cuerpo técnico de Luca Marcogiuseppe y ahora con Joaquín Sastre.

- ¿Cuál es tu función específica dentro del cuerpo técnico?

- Desde que los jugadores cierran de palabra con el club, yo empiezo a tener contacto con ellos, porque me encargo de buscarles casas, colegios, hoteles, viajes y todo lo necesario para su llegada a Mendoza. Soy uno de sus primeros contactos y la persona con quien más charlas tienen antes del inicio de la pretemporada. Mi coordinación es de enero a enero.

- ¿Cómo fue la convocatoria para que te sumaras a los cuerpos técnicos del club? ¿Quién te lo propuso y concretamente que te dijeron?

- Me dijeron que Diego necesitaba una persona adentro que hiciera estas tareas; que yo les parecía más útil en esa posición y luego me lo contó él mismo en un entrenamiento. Después, Fernando me lo preguntó en una reunión de Comisión Directiva. Me preguntó si estaría cómoda en ese rol y ahí arranque. Eso fue a finales del 2021. Al año siguiente arranqué a tiempo completo, en el torneo de Uruguay.

- ¿Cómo es el día a día tuyo en el club?

- El día a día es un poco más administrativo, se podría decir. Si bien estoy en algunas prácticas, ahí me encargo de ir coordinando horarios y comidas, mostrándole al cuerpo técnico y que ellos vayan chequeando todo por si hay que cambiar algo o si surge un imprevisto, que ellos vayan dando el visto bueno. Con respecto a coordinar, tengo injerencia en todos los ámbitos: desde la hotelería, la ropa que se utilizará en el partido, los predios y canchas de entrenamiento cuando nos toca jugar como visitante, los colectivos, aviones, traslados, movimientos dentro y fuera del hotel y demás. Además, me encargo de seguir uno a uno todos los informes médicos, estando paso a paso con los jugadores por si necesitan algo. Sobre todo cuando surgen lesiones en los partidos, y mucho más si estamos de visitante. Me encargo de acompañar al cuerpo médico en cada cosa que necesitan.

- ¿Cómo te preparaste para este momento?

- Es un rol que me gusta, incluso te puedo decir que me gusta más estar de este lado que el periodismo. Seguí estudiando, me parecía adecuado. En su momento, cuando arranqué con Diego, lo ayudaba con el tema de los videos para las charlas. Ahí hice el curso de edición de videos deportivos y este año terminé y me recibí, hace dos meses aproximadamente, de gestora deportiva.

-¿Cómo es el abordaje con los jugadores? ¿Cómo es tu relación en el día a día con ellos?

- Al tener un grupo tan joven de jugadores, se hace más fácil involucrarme, pero en cuanto al trato, les cuesta más. Sin embargo, tener a una mujer dentro del vestuario, en los viajes o en el día a día es más fácil para generar vínculos. De planteles anteriores me han quedado muchos amigos, incluso. Hasta el día de hoy me hablo con ellos, con sus esposas, con sus familias. Actualmente estoy con un plantel donde el jugador más grande tiene 30 años; soy mayor que todos ellos y no he tenido problemas para vincularme.

- Muchas veces has expresado que la capacidad no es cuestión de género; ¿cómo es moverse en un ambiente machista, donde la mujer es mirada de reojo aun cuando suele mostrar sus condiciones para tal o cual cargo?

- Todavía hay lugares donde se sorprenden del lugar que ocupo o creen que ocupo otro cargo; que soy la nutricionista o la masajista, por caso. Todavía no lo naturalizan. Hoy en día es bastante más común tomar otros roles dentro del fútbol; ya sea dentro de la dirigencia u ocupando un cargo dentro del cuerpo técnico. El fútbol femenino hoy es profesional y eso es un avance. Solo es cuestión de tiempo para que esa barrera se termine de caer.

- Marcelo Bielsa tiene en su cuerpo técnico hace muchos años a una mujer trabajando; esto habla de la ruptura de un entretejido que hasta el momento parecía no admitir más que hombres…

- Que el Loco haya incluido mujeres en su equipo de trabajo, hizo resonar mucho. He leído notas donde decía que “llevaba a personas de confianza y dos mujeres” (risas). Es un poco raro leer comentarios así. ¡Son personas de su confianza esas dos mujeres, sino no las hubiese llevado! Esta bueno que una persona como Bielsa, con el nivel de exposición y credibilidad que tiene, y siendo ejemplo para muchos, haya incorporado mujeres, para demostrar que nada tiene que ver la cuestión de género. Si se está capacitado para tal o cual rol, ¿por qué va a influir si es mujer o no?

- En un futuro, ¿Cómo te ves?

- Me gustaría emigrar de Mendoza; vivir nuevas experiencias, ya sea fuera de la provincia o del país.

- ¿Cómo lo ves al equipo?

- Es un equipo que tiene muchos chicos jóvenes, formados en las inferiores y con un sentido de pertenencia que contagia. Joaquín los ha sabido ensamblar y estamos en zona de clasificación, siendo el equipo que menos partidos perdió en la zona. Estamos bien, haciendo trabajo de hormiga, y seguramente podemos llegar más lejos cómo el año pasado.

En detalle: su salto profesional y su alegría más grande

Yamila no se sorprende ante las requisitorias periodísticas sobre su situación. Ya supo estar de este lado y sabe que aquello que no es tan común, llama la atención. Por eso se toma su tiempo para responder y atiende cada requisitoria con mucho respeto.

-¿Te costó dar el salto del periodismo a este presente?

-No me costó. Es más, me gustó más que el periodismo. Estar en el día a día, compartir, aprender con los distintos cuerpos técnicos. Además, vas avanzando en las exigencias, el club lo está haciendo a nivel institucional y económico. Siempre son desafíos, incluso cuando varía el rango de edad que tenés en los planteles. Y eso es lo que me gusta.

- ¿Cuál fue tu mayor alegría deportiva?

- Mi mayor alegría fue haber llegado a las semifinales del torneo pasado. Éramos más que un plantel, una familia. La verdad fue muy lindo llegar. Y a su vez se siente la frustración de haber perdido esa semifinal. A mí me cuesta diferenciar al jugador de la persona, entonces suelo tomarles cariño a ellos y a sus familias. Por todo eso me dolió no haber logrado ese objetivo del ascenso.