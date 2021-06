Wolff opinó de la radio de Bottas

Durante la carrera de F1 en Paul Ricard hubo una comunicación por radio que será recordada por mucho tiempo. Cuando Valtteri Bottas marchaba segundo, fue superado por Max Verstappen y el finlandés aprovechó para mostrar su disconformidad al equipo. “¿Por qué … no nadie me escuchó cuando dije que era a dos paradas”?”, expresó Bottas a los gritos por radio.

El desgaste de las gomas fue importante en la carrera y no solo perdió el puesto con Verstappen, que luego sería el ganador, sino que también fue doblegado por Sergio Pérez para caer al cuarto puesto.

Tras la carrera, el finlandés expresó: “No creí haber ido tan lejos con el mensaje inicial y solo estaba tratando de dejar en claro lo que pasaba”.

En tanto, Toto Wolff, director del equipo Mercedes, comentó que no tuvo problemas en que Bottas se expresara de esa forma. “Me encantó que dijera lo que pensaba y que no se lo reservase. Seguimos creyendo que la parada única era la mejor estrategia. Pero al luchar tan fuerte después de la parada, tuvimos que exprimir el neumático, estresamos demasiado los neumáticos para llegar hasta el final”.

Por otro lado Wolff hizo un balance de cómo está el equipo en el aspecto técnico. “Creo que el desarrollo va en la dirección correcta. La pérdida de rendimiento de Lewis era esperable, pero poco podíamos hacer. De detenerlo quizás lo hubiera superado Pérez, y no podemos permitirnos perder más puntos”, indicó el directivo.