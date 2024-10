Wojciech Szczęsny y su confesión íntima: “Quiero ser juzgado como arquero”

Luego de dejar sin efecto su retiro de la actividad profesional tras el llamado del Barcelona de España, el guardapalos que enfrentó con su selección a Argentina en el Mundial de Qatar confesó que fuma y que no planea dejarlo.

En el marco de sus primeras declaraciones como futbolista Culé al medio Mundo Deportivo, Szczęsny contó: “¿Qué puedo decirle a los hinchas sobre el tabaco? Absolutamente nada. Hay cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo”. Luego, sin dar lugar a las opiniones que pueda ocasionar en los pasillos de su nueva institución, agregó: “No afecta en lo que hago en el campo de fútbol”.

“Trabajo el doble de duro y no lo hago delante de los niños para no tener una mala influencia sobre ellos. Quiero ser juzgado como arquero. ¿Por qué buscar historias que realmente no importan?”, agregó Szczesny sobre su vicio que, a pesar de que no está bien visto en los deportistas, muchos replican.

Wojciech Szczęsny confesó que fuma y no planea dejarlo. / Foto: Barcelona

Para dar por concluido el tema, el arquero sentenció: “Si alguien piensa que cambiaré cómo soy en mi vida personal, puede pensar otra vez”.

Cabe destacar que el polaco de 34 años había anunciado su retiro de los campos de juego tras su último paso por la Juventus de Italia, pero dio marcha atrás un mes después cuando el Barcelona lo llamó para reemplazar al alemán Marc-André Ter Stegen, quien se rompió el tendón rotuliano y se perderá lo que resta de la temporada. “Si la lesión de Ter Stegen hubiera ocurrido dos semanas después, no habría ido a Barcelona porque habría sido demasiado tarde y no me habría levantado del sofá”, contó el propio arquero días después de dar el sí.

Wojciech Szczęsny ya se encuentra bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick, y podría debutar luego de la fecha FIFA, cuando el Blaugrana choque ante el siempre difícil Sevilla en Cataluña el domingo 20 de octubre.