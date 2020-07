Williams confirmó a Russell y Latifi para 2021

Los equipos de Fórmula 1 comienzan a definir a los pilotos para la próxima temporada y son cada vez menos las butacas disponibles. Ahora, Williams confirmó a George Russell y Nicholás Latifi para el 2021.

El anunció llegó a través de las redes sociales y con esta novedades la escudería no tendrá cambios en su plantel para el año que viene.

"Seguiré en Williams en 2021. Quiero mejorar lo del año pasado y espero poder hacerlo esta temporada. No, no estoy decepcionado con Mercedes en absoluto. No había nada más que pudieran hacer", expresó Russell en primer término.

Y luego agregó: “Claire Williams se mantuvo muy firme en su decisión de que no estaba dispuesta a dejarme ir. Y también, dado que tengo un contrato con Williams, tengo que respetar esa decisión. Así que estoy aquí, haré todo lo que pueda por Williams este año y el próximo, y veamos qué nos depara el futuro”.

Por el lado de Latifi, el piloto que debutó esta temporada dentro de la Fórmula 1, adelantó durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría, que firmó un contrato multianual con el equipo.