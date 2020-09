Wilder Cartagena: “Vine a Godoy Cruz para volver a jugar en mi selección”

La inminente llegada de la primavera le dibuja una sonrisa de oreja a oreja a Wilder Cartagena. Y no es para menos. Acostumbrado a las altas temperaturas de su Perú natal, se sabe que sufrió horrores las gélidas mañanas en el predio de Coquimbito.

-¿Te gusta Mendoza?

-La verdad que con mi familia estamos muy contentos de estar acá, Mendoza es una provincia muy linda. La verdad que ahora no se puede hacer mucho con todo esto, pero siempre tratamos de conocer un poco. Fuimos varias veces a la montaña.

-¿Qué es lo que más te gusta?

-La tranquilidad, se puede vivir muy tranquilo y con la familia. Por eso con mi mujer (Andrea) y mi hija (Tiziana) de un año y medio, que empezó a caminar acá. Estamos muy felices porque se puede disfrutar del tiempo libre. Ojalá estemos mucho tiempo acá.

-Aparte de la familia y los amigos, ¿qué es lo que más extrañas de tu país?

-La comida. En Perú tenemos una gastronomía muy distinta a la de acá y hay muchas cosas que no puedo conseguir. De todos modos, con mi señora tratamos de improvisar y a veces inventamos comidas parecidas.

-¿Y cuál es tu comida favorita?

-El ceviche, sin dudas.

-¿Te gusta el asado argentino?

-Sí, me encanta porque es muy rico y delicioso. A veces me meto a hacer en casa, je. No soy el mejor, pero estoy aprendiendo.

-¿Quién te da consejos para hacer asado?

-Marcelo Herrera es un buen asador y me da varios tips para ir mejorando. El uruguayo Almeida también me daba consejos.

Mi objetivo es hacer las cosas bien en Godoy Cruz, poner al equipo en el lugar que se merece, disfrutar del fútbol argentino, volver a mi selección y, si se da, volver jugar en Europa

-¿Tomás mate?

-No, no soy de tomar mate. Algunas veces en las concentraciones he probado algún sorbo, pero no soy fanático del mate.

-En tu país están bastantes complicados con la pandemia. ¿Te mantiene alerta?

-Sí, la verdad que en Perú el tema está complicado, los casos se multiplican y hay muchas muertes. Ojalá pronto haya una solución y podamos recuperar nuestra vida normal.

-¿Te ha tocado padecer de cerca el virus con algún familiar?

-No, gracias a Dios no he tenido nadie cerca que se haya contagiado. La verdad que el resto de mis familiares que están en Perú se están cuidando mucho y yo estoy permanentemente encima de ellos jodiéndolos para que se cuiden porque uno está lejos y sería muy duro que alguien se enferme y uno no pueda hacer nada.

-¿Cómo tomaron el cambio de entrenador?

-Un cambio de entrenador siempre genera nuevas ilusiones y renueva la expectativa de cada uno de los jugadores porque todos empezamos de cero. Diego (Martínez) y su comando técnico tienen muchas ganas de hacer historia en Primera y nosotros también. En cada entrenamiento nos brindamos de la mejor manera y trabajamos muy duro para conseguir los objetivos del club.

Los hinchas de Godoy Cruz no se merecen el último puesto del semestre pasado y por eso estamos trabajando muy duro. Tenemos la obligación de cambiar esa imagen

-¿Cómo es Diego Martínez?

-Es un buen técnico, está en todos los detalles y cada día nos trata de convencer con su idea de juego. A pesar de que ahora no estamos trabajando todos juntos, trata de aprovechar cada momento que tiene con cada grupo para ir bajando su idea, habla mucho con el jugador y eso está bien. Creo que si hay confianza entre el entrenador y el jugador las cosas pueden salir de la mejor manera.

-¿Cuál es su idea de juego?

-Propone un juego de posesión, pero no muy extensa en cuanto a la duración, sino con llegada rápida al arco rival y mucha presión. Por lo que nos explica y estamos trabajando, creo que esa va a hacer su idea. Ojalá la podamos llevar a cabo de la mejor manera porque es una forma de jugar muy interesante. ¿A qué jugador no le gusta tener la pelota y ser agresivo a la hora de atacar? Así que tendremos que aprovecharla.

-¿Cambia algo en cuanto a tu función en el equipo?

-Sí, a veces me explica lo que quiere y busca del número “5” y lo estoy entendiendo de la mejor manera.

-¿Es muy distinto a lo que hacías en otros equipos?

-Sí, son cosas que por ahí no las hacía en otros equipos, pero entiendo que me va ayudar mucho en lo personal. Creo que me voy a sentir más cómodo y voy a tener más protagonismo. Lo más importante es que me ayude a crecer como jugador.

-¿Qué te dicen en la calle los hinchas del Tomba?

-Desde que llegué me han tratado muy bien y uno trata siempre de darles lo mejor. Gracias a Dios tuve algunos partidos buenos, pero creo que puedo darle mucho más al equipo.

-En un plantel joven, el “Morro” García, Ibáñez, Brunetta, Ramis, Elías y vos son los jugadores de mayor jerarquía del plantel. ¿Se asume como una responsabilidad?

-No. Personalmente pienso que una vez que llegás a primera división somos todos iguales y todos vamos por los mismos objetivos.

Wilder José Cartagena Mendoza arribó al Tomba a principio de año cedido a préstamo por un año y medio. Los derechos económicos del futbolista pertenecen a un grupo de empresarios alemanes que tienen el pase registrado en un club de segunda división de Brasil. Si Godoy Cruz quiere quedarse con su ficha definitiva deberá hacer uso de la opción de compra antes del 30 de junio de 2021.

-¿Te gustaría seguir en el Tomba más allá de junio de 2021?

-Vamos a esperar. Como te dije, estoy muy contento acá, quiero hacer las cosas bien y luego se verá.

-Hace poco surgió la versión de que te quería el Galatasaray de Turquía. ¿Has tenido alguna comunicación vos o tu representante?

-No, la verdad que no he hablado nada sobre este tema y creo que fue un rumor. Mi representante sabe que me tiene que decir las cosas cuando son concretas porque, quieras o no, te saca un poco de lo que estás trabajando. A mí no me llegó nada.

-¿Creés que van a perder mucho si se desprenden de Brunetta?

-Sí, obvio. Juan es un gran jugador y es muy importante para el equipo. Pero si se llega a ir, será una muy linda oportunidad y un paso muy grande para él que lo ayudará a crecer. Creo que hay otros compañeros que también lo pueden hacer de la mejor manera y nos pueden ayudar.

-¿Cómo fue la experiencia de estar en el Mundial de Rusia?

-Una experiencia muy linda, disfruté mucho y espero volver a tener la oportunidad porque jugar un Mundial es algo espectacular.

-¿Cuánto mérito de Ricardo Gareca hubo en el cambio de la selección peruana?

-Mucho, es un gran profe, con un gran poder de convencimiento. Nos metió en la cabeza que podíamos jugarle de igual a igual a cualquier rival y ahora Perú es una selección respetada que se ha ganado un prestigio. Todos los peruanos estamos muy agradecidos con él.

-¿Tuviste contactos con su cuerpo técnico para ser parte de este nuevo proceso del seleccionado?

-Sí, hemos tenido contactos, pero la verdad que no sé si voy a ser convocado por esto de que estamos sin fútbol. Habrá que esperar. Me estoy preparando de la mejor manera porque yo vine al fútbol argentino y a Godoy Cruz para volver a mi selección.

-¿Cuánto más se sostiene la situación sin fútbol?

-El fútbol tiene que empezar. Ya comenzó la Libertadores y van a empezar las Eliminatorias, así que el fútbol argentino en cualquier momento va a empezar. Uno quiere jugar, pero también hay que ser conscientes de lo que está pasando y esperar el visto bueno de las autoridades.

-¿Estás siguiendo la Copa Libertadores?

-Sí, claro. Uno extraña mucho el fútbol y creo que estoy viendo casi todos los partidos de la Libertadores. Es una competición muy linda porque todos los partidos son emocionantes.

-¿Te ha llamado la atención algo de esta vuelta al fútbol después de tanto tiempo?

-Se ve raro todo porque la Copa Libertadores era famosa porque en cada partido había mucha gente en las tribunas y ver ahora las tribunas vacías es raro y triste. Falta esa emoción que tenemos los sudamericanos cuando vemos jugar a nuestro equipo.