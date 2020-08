¿Vuelve “Peluche” Cáceres al TC2000?

El equipo JM Motorsport, que tiene como responsable a Juanjo Monteagudo, confirmó que está en conversaciones con Emmanuel “Peluche” Cáceres. Ambas partes tienen la intención de estar presentes en la próxima fecha que la categoría afronte, en principio, el próximo 13 de septiembre.

“Me encantaría, conversé con Juanjo Monteagudo y por ahora, lo único que hablamos es que cada uno intentará por su lado, trabajar en lo presupuestario. En lo personal es una gran oportunidad que se me ha presentado por lo que representa volver a la Categoría y por el equipo con el que estamos hablando”, comentó el mendocino en primer término.

El piloto mendocino, campeón de la categoría en 2015, podría regresar en la próxima fecha de la temporada el 13 de septiembre junto al JM Motorsport.

Y además dijo: “Conversé con algunos amigos que desde siempre me acompañan y vamos analizando día a día como estamos con el presupuesto, que es lo más complicado por la crisis económica que sufren las empresas. Ganas no me faltan, esperemos poder llegar a un acuerdo”.

Otra posibilidad que tendría el equipo JM Motorsport sería Luis Marcotti. Este piloto ya participó de algunas pruebas junto al equipo pero por ahora, Cáceres es el que corre con ventaja para estar presente en el Gálvez porteño.