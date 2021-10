¿Vuelve?: la dirigencia de Newell’s le ofreció el cargo de DT a Gabriel Heinze

Los dirigentes de Newell’s le ofrecieron la dirección técnica a Gabriel Heinze, quien vive en la ciudad de Madrid y fue despedido de Atlanta United, de los Estados Unidos.

”Heinze es el elegido y ya hubo una llamada, pero ahora hay que esperar su respuesta”, abundó un vocero allegado a la comisión directiva de Newell’s.

En tanto, otros posibles nombres a dirigir el equipo que dejó Fernando Gamboa son los del también ex jugador de la institución, Eduardo Berizzo, quien fue cesanteado en la Selección de Paraguay, así como el entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacese, quien finalizará su contrato a fin de año, y el también ex jugador del club, Juan Pablo Vojvoda, hoy de muy buen presente dirigiendo a Fortaleza en Brasil.

La campaña del "Gringo" Heinze en Atlanta fue con dos partidos padados; empató cuatro y perdió siete. (AP)

Por su parte, el plantel profesional de Newell’s comenzó a entrenarse para el partido del jueves como local de Aldosivi con el director técnico interino, el ex delantero “rojinegro” Adrián Blas Taffarel, quien está secundado por el también ex futbolista del club, Rodolfo Aquino, luego del rechazo a aceptar ese cargo del ex volante de la casa, Diego Mateo.