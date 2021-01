Volver al futuro: Godoy Cruz apunta a viejos conocidos para dar vuelta la historia

Godoy Cruz cerró uno de los peores torneos desde que está en Primera división y eso generó un revuelo entre los hinchas, al punto que organizaron un banderazo para pedir la renuncia de José Mansur.

Por esa razón el presidente tomó el reclamo y aseguró que buscará reforzar el equipo con 5 o 6 jugadores de jerarquía y para no errar a la hora de sumar refuerzos (como lo viene haciendo en los últimos mercados de pases) decidió apuntar a lo conocido.

Primero cerró la llegada del DT Sebastián Méndez, quien llega para ponerle la fibra que le faltaba al equipo desde el banco y después puso la mira en viejos conocidos que conocen el club: Rodrigo Rey, Luciano Abecasis y Diego Viera.

Los tres jugadores estuvieron en la etapa anterior del “Gallego” y eso facilitaría su llegada, aunque existen algunas complicaciones.

La situación actual de los tres y otro nombre en carpeta

Por el lado de Rey, tiene contrato con el PAOK Salónica de Grecia hasta junio de este 2021 y pagar lo que pidan los griegos no está en los planes económicos del Tomba, por eso tendrían que esperar a que el arquero rescinda su contrato y llegue libre, o esperar hasta junio cuando finaliza el vínculo.

La situación de Abecasis es similar, ya que el lateral derecho tiene dos años más de contrato en Libertad de Paraguay pero no sería tenido en cuenta por Daniel Garnero, por esa razón es que buscaría rescindir su contrato y quedarse con el pase en su poder y así recalar en el Expreso.

Luciano Abecasis, en carpeta. / archivo

De todas maneras “Lucho” tendría otras ofertas para continuar su carrera en el exterior.

Por último, otro conocido que figura en los deseos de dirigentes e hinchas es el retorno de Diego Viera.

El paraguayo Viera, con chances de volver a Mendoza. / archivo

El defensor central paraguayo tiene contrato vigente con Libertad hasta el 2022 y para que salga de ese equipo Godoy Cruz tendría que hacer un esfuerzo económico, algo que parece no sería un problema en este mercado de pases post protesta de los hinchas, ya que también José Mansur habría preguntado condiciones por Germán Conti, defensor del Benfica de Portugal y ex Colón de Santa Fe, que no cuenta con los minutos que necesita y no vería con malos ojos salir a préstamo para volver a tener ritmo.