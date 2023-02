VIVO: Independiente Rivadavia gana, gusta y golea ante Mitre (SdE)

Independiente Rivadavia se presenta ante su gente por primera vez en la temporada y vence 1-0 a Mitre de Santiago del Estero por la tercera fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Después de dos partidos consecutivos en condición de visitante (triunfo en Mar del Plata ante Aldosivi y derrota en Chacho frente a For Ever), el conjunto del DT Ever Demaldé busca los tres puntos para reencaminar su deseo máximo, el ascenso.

