Violencia en el fútbol de México: un argentino y el miedo a morir dentro de una cancha

El ex futbolista aseguró que sintieron “un peligro verdadero de perder la vida” en el enfrentamiento entre barras de su equipo y Atlas por la 9na. fecha de la Liga MX.

“Fue algo totalmente inusitado, un caos no esperado porque el ambiente en el estadio era fantástico. Había un marco alegre y de repente se le pegaba a gente que no era de la barra. Se sintió un peligro verdadero de perder la vida”, indicó Cristante a Télam Radio.

Para el ex arquero del seleccionado argentino, la familia del fútbol no tuvo nada que ver con los incidentes: “He visto muchas peleas entre barras pero acá hubo algo distinto”.

¡HÉROE! 🦸‍♂️



Ayer Hernán Cristante abrió la puerta de los vestidores para resguardar a aficionados del Atlas pic.twitter.com/682jTLdO30 — Analistas (@SomosAnalistas_) March 6, 2022

Cristante confirmó que no hubo agresiones para el plantel y cuerpo técnico y entregó más detalles del horror que vivió en el Estadio Corregidora de Querétaro el pasado 5 de marzo: “Empezamos a ver a mujeres golpeadas, y eso no es común entre barras, chicos tirados en el piso, otros que se les ponían arriba para protegerlos”.

El ex Gimnasia La Plata aseguró que con la ayuda de jugadores y personal de seguridad, colaboraron para proteger a algunos espectadores al enviarlos a los túneles de la zona de vestuarios.

“Era mucha gente que estaba agolpada y no sabía lo que le iba a pasar”, apuntó el entrenador argentino.

¡MI IDOLO! ❤



Ante las múltiples agresiones, Hernan intentó calmar a los agresores y dio refugio a mujeres, niños y familias en la banca y dentro de los vestidores para evitar que fueran heridos. Que grande eres Nani. pic.twitter.com/2IHlKCkEkD — Fan Diablo (@FanDiablo2) March 6, 2022

A partir de esta situación, Cristante dio explicaciones de su frase “los reventamos afuera” ante la aparición de hinchas locales que querían ingresar al vestuario.

“Ellos querían entrar. Decían que los habían reventado y que ellos querían reventarlos. Ahí sale mi expresión, porque no me iba a poner a pelear con ellos, no había forma de disuadirlos y me salió usar la psicología inversa para que se calmaran”, explicó Cristante.

La Liga MX sancionó a Querétaro con un año sin localía y a puertas cerradas tras los violentos hechos sucedidos el pasado sábado contra Atlas, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 9 del fútbol mexicano.