Video y polémica: un gato se coló en la conferencia de Vinicius Junior y el jefe de prensa “lo revoleó”

Una insólita escena transcurrió durante la conferencia de prensa de Vinicius Junior en la previa del partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Brasil y Croacia y se viralizó en las redes sociales.

El joven delantero brasileño estaba hablando ante los periodistas cuando un gato se subió a la mesa donde estaban los micrófonos y se recostó, provocando las sonrisas de los presentes. Entonces, sucedió lo inesperado.

El jefe de prensa de la selección brasileña, primero, acarició al felino y luego se paró, lo tomó entre las manos y lo tiró hacia el hueco entre la mesa y las sillas de los periodistas en la sala de prensa del estadio Grand Hamad, sede de entrenamiento de la Canarinha en Doha.

Su acción sorprendió hasta al mismo jugador, que cortó su respuesta y lo miró. El jefe de prensa, entonces, ordenó que continuaran las preguntas e intentó explicar su acción, lo que provocó la risa de Vinicius.

Vinicius elogió a Modric en la previa con Croacia

Luka Modric y Vinicius Junior, compañeros en Real Madrid y rivales en el Mundial de Qatar. Foto EFE/ Rodrigo Jiménez

Durante la conferencia de prensa previa al partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Vinicius Junior elogió al que será su rival el viernes a las 12 pero quien es su compañero en Real Madrid, Luka Modric.

“Modric siempre me enseñó bastante, aún me sigue enseñando en el día a día, hace de todo para que yo siga evolucionando. Lo tomo como un espejo, un tipo de 37 años jugando en el nivel de él es algo raro”, consideró el extremo. “Estoy feliz de jugar contra él, y que venza el mejor”, dijo.

Sobre Carlo Ancelotti, Vinicius dijo que: “Siempre me está dando la fuerza que necesito, así como los regaños que también necesito. Cuando lo necesité, fue como un padre para mí. Siempre me da el cariño que preciso, la responsabilidad también. Él hace eso no solamente por mí, sino por todos los jóvenes, por todos los jugadores con los que trabajó”, apuntó.

Vinicius Junior aseguró que Ancelotti y Tite tienen muchas cosas en común, especialmente en la “parte humana, de saber qué es lo mejor para el jugador”.

“Siempre conversaba con Tite por teléfono, con Ancelotti, que me daba muchos consejos para ser titular en la selección. Me preparé mejor y tuve la cabeza tranquila para saber que en el momento adecuado estaría preparado para ayudar a la selección. Estoy muy feliz por haber comenzado bien la competición, pero no quiero parar aquí, quiero seguir así hasta la final”, indicó.