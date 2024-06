Video: un jugador de Platense saludó a sus “novias” y tuvo que aclarar la situación en otra entrevista

La declaración del futbolista de platense Fernando Juárez tras el triunfo del calamar por 1-0 ante Boca se hizo viral en las redes sociales por una corrección a un comentario que hizo en una nota anterior.

Una semana antes, los usuarios estallaron de risa por mandarle un saludo a sus “novias”. Al parecer, sus palabras no pasaron desapercibidas para sus amigos, compañeros y mucho menos para su pareja.

El domingo, en una entrevista con TNT Sports, Juárez concluyó: “Primero, dejame mandar un saludo...” pero fue interrumpido por su compañero Leonel Picco, quien le advirtió en tono jocoso: “Ojo con lo que decís”. Entre risas, Juárez continuó: “Dejame mandar un saludo a mi familia, a mi hijo Faustino y a mi novia, Gimena, que bueno, estamos ahí”.

El momento viral de Fernando Juárez que hizo estallar de la risa a todos. Foto: captura.

Este comentario hacía referencia al partido anterior de Platense ante Atlético Tucumán, donde Juárez había declarado: “Dejame mandar un saludo a mis novias”. Una semana después, el mediocampista resaltó que solo tiene una pareja, Gimena, y que sus dichos ante el Decano fueron un error. “Seguro tuvo problemas por casa”, comentaron los usuarios en las redes sociales al respecto.

JUÁREZ ACLARÓ POR QUÉ DIJO “MIS NOVIAS”

Ayer, en una entrevista con eltrece, el 8 del calamar dio el contexto de su saludo viral después del partido contra el Decano: “Estaba cansado, hablando con un chico conocido de Tucumán, y me llaman para la nota. Y, para no hacerla tan larga, iba a decir mi familia, mis amigos, mi novia y salió así”, contó.

Luego, detalló: “No me había dado cuenta. Llegué al hotel después del partido y ahí unos amigos me empezaron a mandar el video y yo no entendía. Ahí caí”.