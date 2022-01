Video: un ex futbolista inglés contó que Messi le escribió enojado por Instagram y lo trató de burro

Jamie Carragher, ex futbolista inglés, quien ahora ejerce de comentarista en partidos de la Premier League para la cadena Sky Sports, reveló que Lionel Messi le envió un mensaje al saber que el periodista lo criticó por su arribo al Paris-Saint Germain.

Carragher estaba junto a Gary Neville y el presentador Dave Jones en el estadio del Watford tras el partido del viernes ante Norwich City y empezaron a debatir sobre sus equipos ideales de esta temporada. Después de que el ex Liverpool mostró que no había elegido a Ronaldo ni a Messi, contó una imperdible anécdota.

“Messi no está contento con vos, ¿verdad?”, le preguntó Neville a Carragher, dándole el pie para que revele que el astro argentino le mandó un mensaje privado en las redes sociales para expresarle su enojo por criticar su llegada a París.

“No, no está feliz conmigo para nada. Tuve un pequeño ‘pop’ con Ronaldo al empezar la temporada, no creo que haya sido un gran fichaje del Manchester United. Y di el ejemplo de Messi, no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG. Fue en Monday Night Football, y recibí un mensaje privado en Instagram de él mismo. No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro”, comentó Carragher.

Aparentemente, el Leo Messi no se tomó bien la opinión del ex jugador inglés, quien de todos modos aprovechó la pantalla de Sky Sports para dejar en claro que considera que el crack rosarino es el mejor jugador de la historia.

“Mira Monday Night Football, así que con suerte también está mirando Friday Night Football también. Lionel (Messi) te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro, lo acepto. Pero no vas a entrar en mi equipo ideal, no estás jugando lo suficientemente bien. Aunque ganaste la Copa América durante el verano no es suficiente para dejar afuera a mi amigo Mo Salah”, argumentó Carragher en el programa.