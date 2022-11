Video: Sergio Goycochea protagonizó un tenso cruce con un hincha de México durante una transmisión en vivo

El clima está tenso entre los hinchas de Argentina y México. Cada vez que se cruzan por Qatar se suelen escuchar distintas chicanas o insultos, buscando la reacción del otro lado. Incluso, en las últimas horas se viralizaron algunas peleas.

El que no fue ajeno a esta situación fue Sergio Goycochea. El ex arquero de la selección argentina actualmente trabaja como conductor en la TV Pública y allí protagonizó un tenso cruce con un simpatizante del Tri que comenzó a hacer gestos obscenos mientras realizaban una salida al aire.

Esta persona apareció en cámara para besarse el escudo de la camiseta de Rayados de Monterrey y agitar la bandera de México. Luego se fue de escena, pero empezó a realizar ademanes bajo la atenta mirada del ex River Plate. “El sábado los atendemos. Andá, andá”, comenzó el argentino. Y luego, añadió: “Andá a refregar la bandera que el sábado nos vemos”.

A los pocos instantes, Goyco no dudó en pedirle disculpas a los televidentes por su reacción y lo acontecido durante la transmisión. “Perdón, estamos trabajando. No es que somos violentos. Estamos trabajando, se para ahí... Nuestro cámara le dice amablemente que se retire porque está interfiriendo en nuestro trabajo y encima hace señas obscenas detrás de cámara. No es que somos locos, que nos estamos peleando con cualquiera”, esbozó.

“Está picante el tema”, añadió Tití Fernández, rememorando los enfrentamientos que se produjeron en la ciudad de Doha en la previa al trascendental partido de este sábado a las 16:00 entre Argentina y México.

“Me disculpo, porque nosotros estamos trabajando. Soy un comunicador y no quiero que quede esta cuestión agresiva, cuando estoy lejos de ser agresivo. Estamos trabajando todo el día, se nos para acá atrás de cámara. Amablemente le dicen ‘señor, córrase que estamos trabajando’. Y este señor mexicano se pone ahí a hacer señas. Si me faltas el respeto es otra cosa…”, concluyó Goycochea.

Ángela Lerena, tras intentar calmar a su compañero de equipo, lanzó una chicana hacia el hincha mexicano: “Tienen que aprovechar ahora porque en la segunda fase se vuelven”.