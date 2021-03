Video: Sebastián Domínguez lo frenó en seco a Marcelo Benedetto y pidió que no le tomara el pelo

Sebastián Domínguez irrumpió en los medios de comunicación con un estilo personal muy marcado, más vinculado al análisis del juego que a la polémica y a la chicana de la mayoría de los programas deportivos pero su temperamento y su fuerte personalidad más de una vez lo hicieron protagonista de distintos cruces calientes como ocurrió este jueves con Marcelo Benedetto en medio de una discusión por el presente de Boca.

Domínguez ofrecía su mirada sobre el mal momento que atraviesa Boca profundizado luego de la trabajada victoria ante el humilde Claypole por Copa Argentina y en su alocución expresó que no estaba de acuerdo con la gravedad que había marcado Benedetto desde Santiago del Estero, donde viajó junto al Pollo Vignolo y Daniel Arcucci para cubrir la final de la Supercopa Argentina entre River y Racing.

“A Russo le vienen cayendo bombas desde hace dos meses, ahora ya le caen a los jugadores. Por eso yo no coincido con Benedetto cuando habló del partido con Claypole como si fuera una catástrofe porque te puede pasar en otro contexto y no le das tanta importancia pero como está Boca ahora, es una suma de cosas”, opinó el ex defensor de Vélez y Newell’s que antes había criticado a la dirigencia de Boca y más precisamente al Consejo de Fútbol.

“Los dirigentes de Boca no han tomado tantas buenas decisiones como para elogiarlos y decir que están teniendo un desempeño bárbaro. Así como decimos que ser buen futbolista no te asegura ser buen entrenador, estoy cansado de decirlo cada vez que hablamos de Boca que ser buen futbolista tampoco te asegura ser un buen dirigente”, aseguró Domínguez.

Pero Benedetto se quedó con la frase anterior y le preguntó de manera irónica en qué no coincidía Seba Domínguez con su postura, se sintió atacado y se dio un intercambio caliente donde el ex futbolista se enojó en serio y le puso los puntos.

Benedetto: “Yo quiero saber en qué no estuvo de acuerdo Sebastián”.

Domínguez: “¿No coincidir es atacar?”

Benedetto: “No, está muy bien, quiero elevar el nivel intelectual y poder aprender. ¿Qué es lo que decís que no estás de acuerdo?”.

Domínguez: “Marcelo te voy a decir algo y te lo digo una sola vez: ojo cómo me hablás”

Benedetto: “Yo también te lo voy a decir una sola vez”.

Domínguez: “Yo dije que no coincido con lo que dijo Marcelo, no te falté el respeto y no fui irónico. Tené cuidado porque si yo también me pongo irónico no terminamos más. Si vas a ser profesional respondeme bien. No me tomes el pelo y menos al aire, no soy tonto”.

Benedetto: “Yo a vos no te tomo el pelo, simplemente quiero saber, como vos no estás de acuerdo...”.

Domínguez: “Ok, no me tomes el pelo que no soy tonto”.

Benedetto: “Yo no te tomo el pelo porque tampoco tengo la suficiente confianza, no hagas un juicio de valor de lo que te pregunté. Simplemente te quiero escuchar. No hay falta de respeto, porque yo le doy mucho valor a la educación”.