Video: Ruggeri levantó bandera por la sanción al Tanque Silva y les reclamó “actitud y solidaridad” a los jugadores

Santiago Silva clama por su inocencia y su absolución luego de recibir una injusta y dura suspensión de dos años por haber arrojado positivo un control antidoping en medio de un tratamiento para ser padre y este martes recibió el fuerte apoyo de Oscar Ruggeri , quien calificó la situación que atraviesa el delantero uruguayo como “una locura” y reclamó la urgente solidaridad de sus colegas.

“Es una locura lo que le están haciendo al Tanque Silva. Mañana mismo tiene que volver a jugar. Tenés que entender Tapia. ¿Cómo puede ser que un jugador de esta categoría y con el comportamiento que tuvo siempre Silva pase por esto?”, se preguntó Ruggeri en ESPN y recibió el apoyo del conductor Sebastián Vignolo.

El presidente de AFA recibió hace unas semanas a Santiago Silva y le expresó su solidaridad en persona pero aunque no quiso dar demasiados detalles, el Tanque supone que haber recurrido a la Justicia ordinaria no cayó bien entre los dirigentes del fútbol argentino y en ese sentido el propio Ruggeri recordó una vieja frase de Julio Grondona que parece estar vigente: “El que va a la justicia, está al horno”.

Pero eso no fue todo porque Ruggeri les habló directamente a los futbolistas en actividad y más precisamente a los capitanes y hombres de experiencia: “Los futbolistas de hoy tendrían que juntarse y decir ‘queremos que juegue Silva y si no, no jugamos el fin de semana. Firmes, con huevos, a este pibe lo tienen que defender los jugadores, no pueden dejarlo pasar. Tenemos capitanes grosos en el fútbol argentino, júntense, cómo la dejan pasar. Después le va a pasar a otros”, cerró Ruggeri.

“Son momentos malos. A todos nos tocó vivirlos. Aprendí a lo largo de mi carrera que a los momentos malos hay que pasarlos por arriba. Esto es una injusticia. Me toca vivirla, pero la voy a eludir”, declaró el delantero de 40 años hace pocos días en ese mismo estudio y aseguró que pase lo que pase se va a retirar jugando como siempre soñó y como se merece.