Video: ¡Rüdiger mordió a Pogban en la Eurocopa!

El partidazo entre Alemania y Francia en Munich por la Euro dejó mucho más que fútbol. Y una imagen que dará que hablar mucho: al final del primer tiempo ¡Antonio Rüdiger mordió a Paul Pogba! Sí, mientras el defensor alemán intentaba marcar al volante francés de espaldas, llegó el tarascón que hizo gritar al jugador del Manchester United que venía siendo de lo mejor del partido en el Allianz Arena en Munich. Increíble

Pese a que Pogba le pidió explicaciones al árbitro español Carlos Del Cerro Grande y a uno de los asistentes, no hubo ningún tipo de sanción. Incluso, el VAR no apareció para sancionar nada y no hubo castigo para el zaguero campeón de la Champions con el Chelsea, que en aquella final de la Orejona sacó de la cancha a Kevin De Bruyne con un topetazo. Ahora, se le escaparon los dientes y hasta zafó de la tecnología.