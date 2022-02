Video: Riquelme rompió el silencio y habló sobre la situación de Wanchope Abila en Boca

La jornada del viernes en el Mundo Boca se vio sacudida por el fuertísimo comunicado de Ramón Ábila, que regresó al Xeneize pero arranca muy de atrás en la consideración de Battaglia y espera que le abran las puertas para una salida. “Yo no les debo nada a ustedes, ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario”, escribió Wanchope en su Instagram.

Juan Román Riquelme rompió el silencio y todo Boca estuvo atento a las palabras del ídolo. Luego del duro comunicado de Wanchope Abila, horas después de las también polémicas declaraciones de Sebastián Villa, el vice del Xeneize e integrante del Consejo de Fútbol emitió su opinión al respecto.

A Wanchope Abila se le debio rescindir el contrato automaticamente al dia siguiente de Madrid, cuando jugo lesionado y con resaca una final de Libertadores. Hoy insolitamente los hinchas de Boca nos tenemos que seguir bancando a este hijo de mil puta....¡CUATRO AÑOS DESPUES! — Nahuel (@Nahuelsgi) February 4, 2022

“A mí me cuentan todo, yo no tengo redes sociales. Prefiero opinar de las cosas que hago personalmente. El tema de Ramón... El año pasado tenía la posibilidad de ir a Uruguay, Russo estaba de acuerdo. Él dijo que tenía la posibilidad de ir a Minnesota, nosotros le dijimos que lo aceptábamos. A los cuatro meses, Minnesota no lo quiso. Estuvo todo un día llamándome para pedirme ayuda, que envíe una carta para pasar a otro club. Yo estuve todo el día trabajando, le mandamos la carta a Unidos, él pudo pasar a otro equipo y no le salieron las cosas bien, tampoco”, declaró Riquelme en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Ahora está entrenando con el plantel. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, ahora tuvo una lesión, deberá ponerse a disposición de un kinesiólogo. Nosotros cumplimos con el plantel, los jugadores deben cumplir con las normas de nuestro plantel, esperamos que se ponga bien. Wanchope debe cumplir con sus obligaciones. Debe estar enojado porque no lo compró ningún club”.

El comunicado de Wanchope Ábila para el Consejo de Fútbol de Boca

“Desde el 3 de enero que empecé a entrenar esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo, ni con mi representante, sigo acá, generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás.

Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta.

Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e internar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes, ni les tengo miedo.

Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario”.